Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или, как минимум, выгодоприобретателя.0 комментариев
Посла Украины вызвали в МИД Израиля из-за критики слов Нетаньяху о Путине
Посол Украины в Израиле Евгений Корничук был вызван в министерство иностранных дел Израиля. Причиной стали публичные замечания Корничука по поводу реплик премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его отношениях с президентом России Владимиром Путиным.
В МИД Израиля сообщили, что украинский посол встретился с заместителем генерального директора по вопросам Европы и Азии Ювалем Фуксом. В ходе переговоров Корничуку высказали официальное недовольство: «Его заявления неприемлемы и нарушают дипломатический протокол», – пишет Anadolu со ссылкой на официальное заявление ведомства.
Тель-Авив подчеркнул, что слова украинского дипломата игнорируют позицию Израиля по конфликту на Украине и недавний визит министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев. Это, по мнению израильской стороны, противоречит ранее заявленной линии диалога между странами.
Причиной дипломатического инцидента стало выступление Нетаньяху в парламенте, где он подчеркнул важность регулярных контактов с Путиным для национальной безопасности Израиля на северной границе. Корничук, в свою очередь, дал израильской прессе интервью, в котором негативно оценил позицию Нетаньяху и выразил недоумение по поводу его слов.
Ранее Haaretz сообщила о возможной депортации из Израиля десятков тысяч украинцев.