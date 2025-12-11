Захарова сообщила о визите дипломатов к Бутягину в Варшаве

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, представители российского посольства в Варшаве посетили задержанного российского археолога Александра Бутягина, сообщает ТАСС.

Как заявила Захарова, дипломаты также находятся в постоянном контакте с адвокатом Бутягина, которая уже оспаривает решение польского суда о временном аресте учёного.

Захарова отметила, что Бутягин, сотрудник Эрмитажа, был приглашён в европейские города для чтения лекций по теме «Последний день Помпеи». По её словам, его задержали при въезде в Варшаву по международному ордеру на арест, выданному властями Украины, которые обвинили учёного в «уничтожении культурного наследия» во время работы в Крыму.

Дипломат подчеркнула, что Крым является неотъемлемой частью России. Она выразила надежду, что в Польше осознают абсурдность предъявленных обвинений и поймут, что подобные политизированные шаги не останутся без последствий.

Напомним, польские спецслужбы задержали российского археолога по запросу Украины.

Россиянам сейчас лучше не посещать Польшу в виду оголтелого беззакония со стороны Варшавы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Польша попала на первое место в «рейтинге недружественных правительств» из-за усиливающейся антироссийской политики.