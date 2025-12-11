Кремль назвал Польшу неподходящей для поездок россиян страной

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, россиянам сейчас лучше не посещать Польшу из-за оголтелого беззакония со стороны Варшавы, передает ТАСС.

Песков заявил, что происходящее в Польше характеризуется «полным беззаконием», особенно на фоне задержания российского археолога Александра Бутягина. Он отметил, что главная задача сейчас – добиться освобождения ученого.

Песков подчеркнул: «Принимая во внимание оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям».

Дипломаты России будут работать над защитой прав Бутягина. По словам Пескова, «Мы будем требовать по дипломатическим каналам прав на защиту интересов нашего гражданина. Наши дипломаты, естественно, будут над этим работать».

Напомним, польские спецслужбы задержали российского археолога по запросу Украины.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Польша попала на первое место в «рейтинге недружественных правительств» из-за усиливающейся антироссийской политики.