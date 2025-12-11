Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по вопросам территорий

Tекст: Елизавета Шишкова

О возможности организации всеукраинского референдума по территориальным вопросам сообщил телеканал «Общественное», передает РИА «Новости».

«Что касается территориальных вопросов, планируется провести всеукраинский референдум. Как он будет проходить, пока неизвестно», – говорится в сообщении телеканала. Другие детали проведения потенциального голосования пока не озвучены.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет достаточных ресурсов и внешней поддержки для попытки вернуть Крым.

Зеленский отметил готовность провести выборы на Украине в течение 90 дней при условии обеспечения безопасности Западом.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, в том числе по территориальным вопросам, но это невозможно юридически со стороны Киева.