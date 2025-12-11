Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и Евросоюза и готова юридически оформить гарантии ненападения, передает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может письменно закрепить такие обязательства на коллективной и взаимной основе. По его словам, подобная позиция открыто выражена и президентом страны.

Кроме того, Лавров выразил мнение, что Украина должна придерживаться не только норм Евросоюза, но и более широких международных обязательств. Он подчеркнул, что выполнение Устава ООН и универсальных конвенций по правам человека и национальных меньшинств должно оставаться приоритетом для Киева. Министр считает, что ограничение украинских обязательств исключительно рамками правил Евросоюза является неприемлемым.

Лавров также обратил внимание на изменение американского плана по урегулированию на Украине: после переговоров с европейскими странами из документа был исключен пункт о запрете нацистской идеологии. По мнению главы МИД, этот пункт исчез из текста по настоянию европейских партнеров и власти Украины.

Он добавил, что вопросы прав национальных меньшинств и религиозных свобод не регулируются Евросоюзом в международном масштабе. Лавров отметил, что ЕС может применять свои порядки внутри союза, но не должен навязывать их другим странам, особенно учитывая, какие вопросы о правах меньшинств и религии ставятся сегодня в Европе.

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами.

«Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Путин.