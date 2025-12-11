Цена золота на Comex поднялась выше 4300 долларов впервые с октября

Tекст: Тимур Шайдуллин

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex поднялась выше 4300 долларов за тройскую унцию, передает ТАСС.

Согласно данным торгов на 19:47 мск, цена на этот драгоценный металл увеличилась на 1,79% и достигла 4300,4 доллара за унцию. К 19:52 мск золото продолжало дорожать, его цена составила 4309,4 доллара, что на 2% выше предыдущих значений.

Рост стоимости золота до подобных уровней был зафиксирован впервые с 21 октября 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее цена февральских фьючерсов на золото на бирже Comex снижалась ниже отметки 4,2 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с начала декабря.

А исторический максимум цены на золото в 4360 долларов за тройскую унцию был установлен на бирже Comex 17 октября.

Рост мировых цен на золото привел к увеличению стоимости золотых резервов России за год на рекордные 92 млрд долларов.