Стоимость золотых резервов России рекордно выросла за год
Рост мировых цен на золото привел к тому, что стоимость золотых резервов России за год увеличилась на рекордные 92 млрд долларов, несмотря на сокращение их физического объема.
Золотые резервы России за год увеличились на рекордные 92 млрд долларов благодаря росту цен на драгметалл, передает РИА «Новости».
На 1 ноября 2025 года в хранилищах Банка России находилось золота на сумму 299,8 млрд долларов, тогда как год назад этот показатель составлял 207,7 млрд долларов. Такой стремительный прирост наблюдается впервые в современной истории страны.
За предыдущие четыре года, с октября 2020 по октябрь 2024 года, столь значительного прироста не было – резервы выросли только на 69 млрд долларов. Основным фактором роста стала динамика цен на мировом рынке: за год золото подорожало в полтора раза – до 4 тыс. долларов за тройскую унцию против 2,7 тыс. долларов годом ранее.
Интересно, что сами запасы золота в России за год даже немного уменьшились – на 100 тыс. тройских унций, или примерно на 3,1 тонны. Всего на 1 октября в распоряжении страны находилось 74,9 млн тройских унций, что эквивалентно 2329,7 тонны.
Доля золота в составе российских международных резервов достигла 41,3% в начале ноября. При этом валютная часть активов Банка России выросла всего на 0,5% за год, достигнув 426 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 октября золотой запас России вырос до 282 млрд долларов.
Между тем миллиардер-инвестор Билл Гросс заявил, что золото ведет себя больше как спекулятивный или мемный актив, а не как защитный.