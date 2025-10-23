  • Новость часаМИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине
    Axios: Трамп принял решение о санкциях против России после разговора Рубио с Лавровым
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    Певцов призвал отказаться от спектаклей по произведениям иноагентов
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
    ЕС одобрил новые санкции против российской энергетики
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    Bloomberg предсказало обнуление поставок российской нефти в Индию
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    16 комментариев
    23 октября 2025, 11:50 • Экономика

    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Золото обвинили в неадекватном поведении
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный актив, нежели как защитный актив в непростые времена, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. На этой неделе металл показал самое худшее падение за 12 лет. Тогда как многие центробанки, в том числе России и Китая, скупают золото в свои резервы вместо американского госдолга. Что же произошло с драгметаллом и чем это обернется?

    Золото показало на этой неделе худшее падение за 12 лет. Во вторник цена на золото упала на 6,3%. За пару дней цена провалилась до уровней начала месяца, ближе к 4000 за унцию.

    Золото ведет себя не как актив-убежище, а скорее как спекулятивный актив или актив-мем*, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. Возможно, оно уже достигло своего пика после рекордного роста, считает он.

    Мем-коины – это криптомонеты, специально созданные ради хайпа и смеха. Например, это мем-коины Dogecoin или Shiba. «Золото, конечно, гораздо ликвиднее, и им сложнее манипулировать. Так что Гросс немного преувеличивает. Но уровень разогрева рынка драгметаллов (не только золота, но и серебра) так высок, что многие паттерны поведения цен действительно напоминают мемы. Основной драйвер роста – это сам рост, то есть массовое участие покупателей, которые просто верят, что золото продолжит расти по мере прихода новых участников. Долгосрочно они на золото не смотрят как на ценный для портфеля актив. Они просто ловят волну», – объясняет Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

    Главное отличие золота от спекулятивного актива или мема – в объеме торгов. «У золота объемы торгов на порядки выше, чем у мемных активов или даже у биткоина, который уже не совсем мемный, поскольку включен в портфели институциональных игроков. Золото торгуется объемами по 200-250 млрд в сутки. Биткоин редко выдает больше 50 млрд. Любая мемная акция или монета – в десятки раз меньше», – говорит Бахтин.

    Что же произошло на этой неделе? Почему золото так резко просело? Фундаментально картина по золоту не изменилась: на рынке по-прежнему торговые войны, угрозы санкций и неопределенность.

    «Ко второй половине октября на первый план вышли технические факторы, которые четко говорят о том, что золоту пора взять паузу в росте цен. Исторические данные показывают, что

    с 1970 года было всего четыре раза, когда золото росло в цене девять недель подряд, при этом десять недель подряд золото не росло ни разу. И вот на прошлой неделе была как раз девятая неделя роста золота, и на этой неделе случилась ожидаемая корректировка вниз, как и во всех предыдущих случаях»,

    – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    «Пока это похоже на обычную фиксацию прибыли. Объем со стороны продавцов перевесил объем со стороны покупателей. В итоге золото за пару дней провалилось до уровней начала месяца, ближе к 4000 за унцию. Однако видно, что на таких отметках уже слишком много желающих его докупить и мало желающих продать. Поэтому диапазон 4000-4500 смотрится вполне равновесным», – говорит Бахтин.

    Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотая плата», называет еще одну возможную причину падения цен – это ожидание встречи Дональда Трампа с главой Китая для окончания войны и убеждение Пекина перестать продавать казначейские облигации США. «Продажа госдолга США – это один из сильных факторов роста цены на золото. Китай на пике имел больше триллиона долларов, вложенных в госдолг США, а сейчас меньше 700 млрд, и часть денег, выведенных из американских облигаций, Китай парковал в золото», – поясняет Вязовский. Однако, по его мнению, Китай не уйдет с рынка и продолжит покупать золото в резервы, как и многие другие центробанки, поэтому эксперт верит в 5000 долларов за тройскую унцию в начале 2026 года.

    Многое будет зависеть от поведения инвесторов, но есть игроки, которые готовы выкупать золото при таких просадках цены, согласен Потавин. «В перспективе ближайшей пары месяцев мы увидим нестабильную торговлю в золоте. Такая широкая ценовая консолидация может проходить в диапазоне 4350-3950 долларов за унцию. Этот процесс может растянуться до начала следующего года. Однако эта коррекция не ломает долгосрочный растущий тренд в золоте», – говорит Потавин.

    «Выше расти пока не получается из-за отсутствия новых драйверов, но и разочарования в золоте тоже нет. Инвесторы опасаются переходить в традиционный доллар и облигации США. По крайней мере, пока не будет остановлен рост инфляции в Америке»,

    – говорит Бахтин.

    Вязовский напоминает, что перед финансовым кризисом 2008 года золото подошло к 1000 долларов за унцию, однако, когда рухнул Lerman Brothers, просели все рынки и золото ушло до 750 долларов, потому что у инвесторов не хватало кеша. Но уже к концу года драгметалл снова вернулся к 1000 долларам, а в 2009 году цена была уже 1200 долларов. «Этот пример показывает, что золото может упасть, даже прилично упасть, но оно первым же потом отрастет», – заключает Вязовский.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Эксперт: «Пряников» у Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает
    При взрыве на предприятии в Копейске погибли десять человек
    ЦИК предостерег власти Запорожской области от развала избирательной системы
    Таранивший ворота посольства России в Бухаресте оказался наркоманом
    Ил-114-300 начал сертификационные испытания
    НАСА сообщило о появлении у Земли второй луны
    В Госдуме собрались обязать владельцев домашних животных убирать за питомцами в подъездах

    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта. Подробности

    Украина и Швеция заключили неподъемную сделку по истребителям

    Поиски вооружений для ВСУ привели Владимира Зеленского к неожиданному соглашению: Украина договорилась со Швецией о намерениях приобрести у страны 150 истребителей Gripen E. Как отмечают эксперты, данные самолеты хоть и отличаются хорошим качеством, но не являются в полной мере современными. Кроме того, учитывая слабость ВПК королевства, создание столь большого числа машин станет трудной задачей. А вопрос финансования сделки – и вовсе загадка. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

