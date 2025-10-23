Золото обвинили в неадекватном поведении

Tекст: Ольга Самофалова

Золото показало на этой неделе худшее падение за 12 лет. Во вторник цена на золото упала на 6,3%. За пару дней цена провалилась до уровней начала месяца, ближе к 4000 за унцию.

Золото ведет себя не как актив-убежище, а скорее как спекулятивный актив или актив-мем*, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. Возможно, оно уже достигло своего пика после рекордного роста, считает он.

Мем-коины – это криптомонеты, специально созданные ради хайпа и смеха. Например, это мем-коины Dogecoin или Shiba. «Золото, конечно, гораздо ликвиднее, и им сложнее манипулировать. Так что Гросс немного преувеличивает. Но уровень разогрева рынка драгметаллов (не только золота, но и серебра) так высок, что многие паттерны поведения цен действительно напоминают мемы. Основной драйвер роста – это сам рост, то есть массовое участие покупателей, которые просто верят, что золото продолжит расти по мере прихода новых участников. Долгосрочно они на золото не смотрят как на ценный для портфеля актив. Они просто ловят волну», – объясняет Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

Главное отличие золота от спекулятивного актива или мема – в объеме торгов. «У золота объемы торгов на порядки выше, чем у мемных активов или даже у биткоина, который уже не совсем мемный, поскольку включен в портфели институциональных игроков. Золото торгуется объемами по 200-250 млрд в сутки. Биткоин редко выдает больше 50 млрд. Любая мемная акция или монета – в десятки раз меньше», – говорит Бахтин.

Что же произошло на этой неделе? Почему золото так резко просело? Фундаментально картина по золоту не изменилась: на рынке по-прежнему торговые войны, угрозы санкций и неопределенность.

«Ко второй половине октября на первый план вышли технические факторы, которые четко говорят о том, что золоту пора взять паузу в росте цен. Исторические данные показывают, что

с 1970 года было всего четыре раза, когда золото росло в цене девять недель подряд, при этом десять недель подряд золото не росло ни разу. И вот на прошлой неделе была как раз девятая неделя роста золота, и на этой неделе случилась ожидаемая корректировка вниз, как и во всех предыдущих случаях»,

– говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

«Пока это похоже на обычную фиксацию прибыли. Объем со стороны продавцов перевесил объем со стороны покупателей. В итоге золото за пару дней провалилось до уровней начала месяца, ближе к 4000 за унцию. Однако видно, что на таких отметках уже слишком много желающих его докупить и мало желающих продать. Поэтому диапазон 4000-4500 смотрится вполне равновесным», – говорит Бахтин.

Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотая плата», называет еще одну возможную причину падения цен – это ожидание встречи Дональда Трампа с главой Китая для окончания войны и убеждение Пекина перестать продавать казначейские облигации США. «Продажа госдолга США – это один из сильных факторов роста цены на золото. Китай на пике имел больше триллиона долларов, вложенных в госдолг США, а сейчас меньше 700 млрд, и часть денег, выведенных из американских облигаций, Китай парковал в золото», – поясняет Вязовский. Однако, по его мнению, Китай не уйдет с рынка и продолжит покупать золото в резервы, как и многие другие центробанки, поэтому эксперт верит в 5000 долларов за тройскую унцию в начале 2026 года.

Многое будет зависеть от поведения инвесторов, но есть игроки, которые готовы выкупать золото при таких просадках цены, согласен Потавин. «В перспективе ближайшей пары месяцев мы увидим нестабильную торговлю в золоте. Такая широкая ценовая консолидация может проходить в диапазоне 4350-3950 долларов за унцию. Этот процесс может растянуться до начала следующего года. Однако эта коррекция не ломает долгосрочный растущий тренд в золоте», – говорит Потавин.

«Выше расти пока не получается из-за отсутствия новых драйверов, но и разочарования в золоте тоже нет. Инвесторы опасаются переходить в традиционный доллар и облигации США. По крайней мере, пока не будет остановлен рост инфляции в Америке»,

– говорит Бахтин.

Вязовский напоминает, что перед финансовым кризисом 2008 года золото подошло к 1000 долларов за унцию, однако, когда рухнул Lerman Brothers, просели все рынки и золото ушло до 750 долларов, потому что у инвесторов не хватало кеша. Но уже к концу года драгметалл снова вернулся к 1000 долларам, а в 2009 году цена была уже 1200 долларов. «Этот пример показывает, что золото может упасть, даже прилично упасть, но оно первым же потом отрастет», – заключает Вязовский.