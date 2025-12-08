За ночь над Россией уничтожили 67 украинских дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Брянской областью уничтожили 24 дрона, над Саратовской – 12, над Ростовской – 11, над Волгоградской – девять, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над Курской, Ленинградской и Тульской областями, а также над Московским регионом уничтожили по два дрона.

По одному БПЛА поразили над Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Вечером в воскресенье над Россией средства противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа.

До этого над Курской и Белгородской областями перехватывали 11 украинских дронов.