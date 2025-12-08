Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.20 комментариев
За ночь над Россией уничтожили 67 украинских дронов
В ночь с воскресенья на понедельник над страной перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Над Брянской областью уничтожили 24 дрона, над Саратовской – 12, над Ростовской – 11, над Волгоградской – девять, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Над Курской, Ленинградской и Тульской областями, а также над Московским регионом уничтожили по два дрона.
По одному БПЛА поразили над Калужской, Орловской и Смоленской областями.
Вечером в воскресенье над Россией средства противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа.
До этого над Курской и Белгородской областями перехватывали 11 украинских дронов.