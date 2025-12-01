UNIDIR: Украина производила и использовала запрещенные противопехотные мины

Tекст: Елизавета Шишкова

Соавтор доклада UNIDIR Иешуа Мозер-Пуангсуван заявил, что Украина применяет запрещенные противопехотные мины, наращивает их запасы и, вероятно, самостоятельно производит такие боеприпасы, передает РИА «Новости».

На презентации доклада Landmine Monitor 2025 в Женеве он отметил: «Ряд стран предприняли шаги, которые представляют конкретную угрозу нормам конвенции. Украина заявила, что она может приостановить действие соглашения о запрете противопехотных мин, применяя противопехотные мины и наращивая их запасы, поставленные из США и, вероятно, производя их самостоятельно».

Речь идет о нарушении норм Оттавской конвенции, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Этот международный договор запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин. Всего к ней присоединились 163 государства.

В июле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из указанного соглашения. После ухода Украины и других стран, включая Балтийские государства, Польшу и Финляндию, в ООН выразили обеспокоенность такими решениями.

С 2022 года, согласно докладу, Вооруженные силы Украины начали применять новый тип противопехотных мин неизвестного происхождения, которые доставляются с помощью беспилотников. Мозер-Пуангсуван уточнил: «Это включает использование мин нового типа неизвестного происхождения, доставленные беспилотниками». Он добавил, что данные устройства производятся на Украине или для нее, однако эксперты до сих пор уточняют их происхождение.

По наблюдениям исследователей, характеристики этих новых мин отличаются тем, что часть устройств напечатана на 3D-принтере. Есть свидетельства, что украинские военные сами публикуют данные о подобных минах в социальных сетях. Эксперты допускают, что фабрикация взрывных устройств интенсивно развивается локально, однако какие-либо окончательные данные о масштабах подобного производства будут представлены уже в следующем году.

Эксперт напомнил, что в соответствии с Оттавской конвенцией 1997 года Украина обязана уничтожить все имеющиеся у нее противопехотные мины, но, по оценке автора доклада, «маловероятно, что это случится до окончания войны». В июле 2025 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из данного соглашения. Ранее представители ООН выразили тревогу в связи с этим решением, а вслед за Украиной о намерении выйти из конвенции заявили страны Балтии, Польша и Финляндия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмового взвода отдельного штурмового отряда «Русь» рассказал, что ВСУ продолжают использовать запрещенные противопехотные мины, игнорируя международные конвенции.

В Курской области обнаружили советские противотанковые мины ПТМ-3, которые были замаскированы под крупные березовые бревна и оснащены электронными взрывателями.

Осмотр школы в селе Заолешенка под Суджей показал наличие схрона с противопехотными минами и электродетонаторами украинского производства.