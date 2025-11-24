Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать политическим решением в Вашингтоне или Брюсселе.0 комментариев
Российский военный «Миссионер» сообщил о росте применения ВСУ запрещенных мин
ВСУ продолжают использовать различные типы запрещенных противопехотных мин, игнорируя международные конвенции о запрете таких боеприпасов, рассказал командир штурмового взвода отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки, с позывным «Миссионер».
«Миссионер» сообщил, что украинские военные продолжают использовать большое количество запрещенных противопехотных мин и мин-ловушек на линии фронта, передает РИА «Новости». По его словам, по сравнению с прошлым годом значительно возросла опасность подрыва на дистанционных минах, особенно тех, что настроены на магнитный резонанс. «Очень много видов различных ловушек саперных придумано. Поэтому в сравнении с прошлым годом очень возросла именно эта минная, заградительная опасность», – рассказал «Миссионер».
Он уточнил, что применение кассетных боеприпасов на этом участке фронта практически прекратилось, хотя в прошлом году их активно использовали во время боев за Часов Яр и близлежащие территории. Российский командир отметил, что украинская сторона полностью игнорирует международные соглашения о запрете подобных видов вооружений и способов ведения войны. «Противник у нас вообще ничем не гнушается. То есть, абсолютно там никаких конвенций, что там где-то кем-то запрещено», – добавил «Миссионер».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области обнаружили мины, замаскированные под березовые бревна.
Украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области из-за опасений прорыва российских войск.
ВСУ также заминировали гражданские объекты в Курской области дистанционным способом.