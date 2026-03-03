Китай призвал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе

Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.0 комментариев
МИД Китая призвал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе
Пекин требует прекратить военные действия в районе Ормузского пролива, чтобы обезопасить судоходство и не допустить сбоев поставок энергоресурсов и удара по мировой экономике.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила о необходимости предотвратить негативное влияние на глобальные рынки, передает РИА «Новости».
Ранее Bloomberg выяснило, что Пекин обсуждал с иранскими чиновниками риски для транзита ресурсов.
«Энергетическая безопасность имеет чрезвычайно важное значение для мировой экономики, и все стороны несут ответственность за обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения энергоресурсами», – подчеркнула дипломат.
Представитель ведомства добавила, что всем участникам конфликта следует немедленно прекратить боевые операции. Она отметила важность снижения градуса напряженности для защиты торговых путей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник командующего КСИР Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через Ормузский пролив
Танкер под флагом Палау после ракетного удара начал тонуть в акватории региона. Власти Омана сообщили о ранении четырех членов экипажа этого судна.