ВСУ провели дистанционное минирование гражданских объектов в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, украинские войска продолжают дистанционное минирование в приграничных районах Курской области, используя кассетные боеприпасы, такие как ATACMS. Боец Вооруженных сил РФ с позывным Валдай сообщил, что целью таких действий является запугивание местного населения и создание паники.

По словам Валдая, обстрелы в основном направлены на гражданскую инфраструктуру, а в приграничных населенных пунктах уже зафиксированы случаи ранения мирных жителей в результате разбрасывания суббоеприпасов. Эти действия представляют серьезную угрозу для безопасности и жизни гражданских лиц в регионе.

Кассетные боеприпасы, используемые ВСУ, разбрасываются по местности и представляют собой серьезную опасность для мирного населения, так как не все суббоеприпасы взрываются сразу и могут оставаться на земле неисправными, создавая угрозу на долгое время после их использования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины начали минировать пути отхода своих подразделений. Также сообщалось, что украинские военные подорвались на собственном минном поле в ЛНР. Ранее ВСУ усыпали Курскую область минами «Лепесток».