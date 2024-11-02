Эвакуированная сообщила о минировании села Большое Солдатское минами «Лепесток»

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВСУ усыпали курское село Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток», передает РИА «Новости». Об этом сообщила эвакуированная из региона женщина, ставшая свидетелем на допросе военных следователей. Кадры ее допроса есть в распоряжении издания.

Эвакуированная рассказала, что связывалась со знакомой из села, где они раньше проживали. Женщина отметила, что «газ перебили, газа нет... свет с перебоями тоже». По ее словам, ВСУ использовали кассетные бомбы, что привело к серьезным разрушениям в Большом Солдатском.

Кроме того, она сообщила, что в дом ее родственницы в Большом Солдатском попала украинская ракета. Женщина добавила, что эвакуация ее родственницы с детьми проходила под обстрелами, и в этом помогали волонтеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская бронеколонна 49-й бригады с натовской техникой в Сумской области подорвалась на минах, расставленных ВСУ, когда двигалась к Курской области. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что ВСУ заминировали рюкзаки и пачки сигарет в Курской области.