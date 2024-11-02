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ВСУ усыпали Курскую область минами «Лепесток»
Эвакуированная сообщила о минировании села Большое Солдатское минами «Лепесток»
Эвакуированная жительница Курской области рассказала о минировании села Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток» и перебоях в снабжении электроэнергией и газом.
ВСУ усыпали курское село Большое Солдатское противопехотными минами «Лепесток», передает РИА «Новости». Об этом сообщила эвакуированная из региона женщина, ставшая свидетелем на допросе военных следователей. Кадры ее допроса есть в распоряжении издания.
Эвакуированная рассказала, что связывалась со знакомой из села, где они раньше проживали. Женщина отметила, что «газ перебили, газа нет... свет с перебоями тоже». По ее словам, ВСУ использовали кассетные бомбы, что привело к серьезным разрушениям в Большом Солдатском.
Кроме того, она сообщила, что в дом ее родственницы в Большом Солдатском попала украинская ракета. Женщина добавила, что эвакуация ее родственницы с детьми проходила под обстрелами, и в этом помогали волонтеры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская бронеколонна 49-й бригады с натовской техникой в Сумской области подорвалась на минах, расставленных ВСУ, когда двигалась к Курской области. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что ВСУ заминировали рюкзаки и пачки сигарет в Курской области.