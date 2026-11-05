Административное здание загорелось на Кубани из-за обломков беспилотника

В Темрюкском районе Кубани загорелось здание из-за падения обломков БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Темрюкском районе Краснодарского края были зафиксированы последствия падения обломков беспилотных летательных аппаратов. В частности, в поселке Ильич фрагменты дрона рухнули на территорию автомобильной стоянки, в результате чего загорелось располагавшееся там административное здание, сообщает оперативный штаб Кубани.

По данным ведомства, пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возникшее возгорание. Жертв и пострадавших среди населения в результате инцидента не зафиксировано.

Кроме того, последствия падения обломков зафиксированы в станице Старотитаровской, где фрагменты беспилотника повредили крышу одного из частных домовладений. В настоящее время на местах падения продолжают работу оперативные и специальные службы региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее порядка 26 тыс. жителей Северского района Краснодарского края остались без электроэнергии из-за последствий атаки БПЛА.

Также на территории предприятия в Славянском районе специалисты ликвидировали возгорание после удара дрона.

Кроме того, в хуторе Трудобеликовском один человек пострадал в результате атаки беспилотника.