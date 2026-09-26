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Десятки тысяч жителей Кубани остались без света после атаки БПЛА
Атака БПЛА оставила без электричества 26 тыс. жителей Северского района Кубани
Порядка 26 тыс. жителей Северского района Краснодарского края находятся без электроэнергии из-за последствий атаки БПЛА, ведутся ремонтные работы, сообщили в оперативном штабе региона.
Последствия инцидента затронули значительное число жителей региона, передает ТАСС. В настоящее время профильные службы занимаются восстановлением энергоснабжения.
«Без электроэнергии находятся около 26 тыс. жителей. Проводятся ремонтные работы», – говорится в сообщении оперативного штаба региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков беспилотников в Северском районе погибли три человека.
Во время этой атаки дронов возникли возгорания на территории двух местных предприятий.