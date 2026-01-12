Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.11 комментариев
Глава Воронежа сообщил о повреждении более 40 домов при атаке БПЛА
После массированной атаки БПЛА по Воронежу 10 января поврежденными остались многоквартирные и частные дома, которые начали восстанавливать с понедельника после оценки специалистов ГорДЕЗА и замеров, сообщил в Telegram-канале глава города Сергей Петрин.
«По поручению Губернатора Александра Гусева приступили к восстановлению остекления. Сегодня первые оконные конструкции привезли и начали монтировать. Также продолжаем замеры и по мере их проведения заказываем материалы. Всего проводим осмотр и обследование более 50 жилых домов: 43 – частный сектор и 12 МКД», – написал он.
Петрин добавил, что работа ведется и по оценке ущерба поврежденным автомобилям, пока поступило более 80 заявлений от собственников.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке БПЛА на Воронежскую область 10 января пострадали четыре человека. Один человек погиб – ею оказалась школьная учительница. Также получила повреждения Воронежская православная гимназия, директор которой рассказал о последствиях повреждений.