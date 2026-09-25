Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!2 комментария
Число раненых при налете беспилотников на Воронеж достигло 13 человек
В результате ночной атаки беспилотников на Воронеж пострадали 13 человек, среди которых шестилетний ребенок, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Количество людей, получивших травмы во время ночной атаки на Воронеж, увеличилось до 13, в их числе есть шестилетний мальчик, указал губернатор в Max.
«Всем пострадавшим обязательно окажем необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления», – подчеркнул глава региона.
В настоящее время двое пострадавших, женщина 1963 года рождения и мужчина 2001 года рождения, находятся в реанимационном отделении. Еще один человек госпитализирован, а другой проходит медицинское обследование.
Остальным медицинская помощь потребовалась амбулаторно, госпитализация не понадобилась.
На местах падения обломков беспилотных летательных аппаратов работают сотрудники оперативных служб. После завершения их работы начнется процесс восстановления поврежденных зданий и сооружений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Воронеж.
Системы противовоздушной обороны сбили над регионом 88 вражеских аппаратов.
В июле из-за падения дрона на частный дом в пригороде Воронежа погиб трехлетний мальчик.