Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!7 комментариев
Испания предложила разделить торговых партнеров Евросоюза на три уровня
Мадрид предложил внедрить трехуровневую систему классификации партнеров ЕС
Чтобы определить страны для категории «сделано в Европе», испанские власти подготовили трехуровневую систему классификации торговых партнеров в рамках нового промышленного закона ЕС.
Инициатива призвана определить государства, подпадающие под категорию «сделано в Европе», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.
Разработка документа выявила разногласия: Франция настаивает на приоритете для 27 членов объединения, тогда как Германия требует включить других партнеров. «Для преодоления этого разрыва Испания предложила третий путь: «трехуровневый механизм» определения стран», – отмечается в материале.
Первый уровень должен включать непосредственно страны Европейского союза. Ко второму планируется отнести государства Европейской экономической зоны и надежных союзников, включая Британию. Третий уровень зарезервирован для стран, имеющих соглашения о свободной торговле с европейским блоком. Доступ к государственным контрактам и субсидиям будет зависеть от конкретного сектора экономики.
Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Стефан Сежурне позитивно оценил мадридскую инициативу. Ожидаемый закон о развитии промышленности позволит блокировать прямые китайские инвестиции свыше 100 млн евро в стратегически важные отрасли. Для получения государственной поддержки доля компонентов местного производства должна составлять не менее 70%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия разработала масштабную реформу правил государственных закупок для защиты собственных производителей.
Министерство коммерции КНР предупредило Брюссель о возможных ответных мерах из-за нового закона «Сделано в Европе».
Европейские компании выразили опасения из-за негативного влияния инициативы по приоритету местной продукции на экономику региона.