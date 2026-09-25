Дело бросившей дочь в Таиланде россиянки Владыко дошло до суда

Tекст: Алексей Дегтярёв

Уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Приморья передано в суд, указали в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».

Женщину обвиняют по статье об оставлении в опасности.

Эрика Владыко долгое время жила на острове Самуи с ребенком. В ночь на 13 сентября 2025 года она пропала в Бангкоке. Волонтеры нашли ее живой, однако вскоре она снова перестала выходить на связь. Ее дочь находилась в детском доме Бангкока, пока за ней не приехала бабушка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года полиция Таиланда задержала Эрику Владыко за просроченную визу.

В ноябре нарушительницу депортировали на родину прямым рейсом до Владивостока.

Вскоре после этого МВД России завело на гражданку уголовное дело по статье об оставлении в опасности.