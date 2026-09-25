Дрессировщик из Польши Борза рассказал о клейме предателя за посещение России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польские власти негативно относятся к артистам, посещающим Российскую Федерацию, передает ТАСС.

Дрессировщик жирафа Михаил Борза, впервые приехавший в Россию в конце 1990-х, признался, что не обращает внимания на подобное отношение на родине.

«Польша сейчас называет почти предателями тех, кто приезжает в Россию. Но я считаю, что цирк вне политики. Мне все равно», – рассказал артист во время 12-го Петербургского форума объединенных культур.

Борза добавил, что в России у него замечательные друзья и прекрасная атмосфера, а зрители принимают его очень тепло. Он подчеркнул, что не выступает против кого-либо, являясь просто артистом, для которого искусство стоит на первом месте. Международный форум объединенных культур проходит в Петербурге с 24 по 26 сентября, включая работу десяти тематических секций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил иностранных деятелей культуры на профильный форум в Петербург.

В середине сентября отечественные гимнасты завоевали Гран-при на международном цирковом фестивале.