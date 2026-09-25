  • Новость часаЦентризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва
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    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    17 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    6 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    15 комментариев
    25 сентября 2026, 11:56 • Новости дня

    Памфилова рассказала об угрозах членам избиркомов во время выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила о колоссальном давлении и потоке угроз в адрес членов избирательных комиссий во время предвыборной кампании.

    «Постоянный поток угроз, провокации, рассылка фейковых писем, например, от имени председателя ЦИК с требованием прекратить подготовку голосования губернаторам», – заявила она, передает ТАСС.

    Председатель Центральной избирательной комиссии отметила, что угрозы касались не только самих работников, но и их детей. Кроме того, фиксировались попытки взлома мобильных телефонов. Письма, рассылаемые губернаторам, были выполнены на бланках, визуально не отличимых от настоящих, с поддельной подписью главы ведомства.

    Несмотря на тяжелые условия, работники избирательной системы проявили себя оперативно и консолидированно. По словам главы ведомства, никакие угрозы во время предвыборной кампании не смогли сломить их дух и помешать работе.

    «Люди наши – кремень. Ничто их не сломало. Хочу сказать, что у нас, наоборот, они даже в тяжелейших условиях проявляли себя невероятно грамотно, оперативно, консолидированно», – отметила глава ЦИК.

    Ранее Памфилова заявила, что прошедшие выборы состоялись на фоне беспрецедентных угроз.

    Глава ЦИК отметила, что избирательная кампания 2026 года стала самой тяжелой физически и морально.

    Также Памфилова заявила, что, несмотря на усилия противников, попытки срыва выборов полностью провалились.

    23 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что россияне верят в военнослужащих специальной военной операции и не сомневаются в победе страны.

    В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

    В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

    Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

    По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.

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    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    22 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итоговая явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва достигла 59,68% после обработки 99,89% протоколов голосования, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев.

    По итогам обработки 99,89% протоколов явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва достигла 59,68%, передает РИА «Новости». Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев в ходе выступления на форуме «Диалог о фейках 4.0».

    «Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ», – подчеркнул Андреев.

    Голосование на выборах депутатов Государственной Думы и в рамках других совмещенных кампаний проходило в России с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что выборы в Госдуму являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала рекордной явку избирателей свыше 59%.

    Более 3,3 млн россиян проголосовали на выборах в Государственную думу с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования.

    Международные наблюдатели от миссии СНГ не обнаружили серьезных нарушений на избирательных участках.

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    23 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на регулярные попытки противника прорвать противовоздушную оборону Москвы и других регионов во время выборов в парламент страны.

    Путин в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи поблагодарил граждан за активное участие в выборах депутатов Государственной думы. Он также отметил, что ВСУ пытались прорвать ПВО Москвы и других регионов в дни голосования, сообщает РИА «Новости».

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

    Мэр столицы Сергей Собянин также заявил о провале попыток киевского режима сорвать голосование. А глава ЦИК Элла Памфилова отметила спокойный ход избирательного процесса.

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    23 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
    Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рекордная активность избирателей продемонстрировала поддержку гражданами курса на развитие и укрепление России, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства поблагодарил россиян за участие в выборах.

    «Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании», – заявил глава государства. Президент обратил внимание на попытки противника помешать проведению голосования с помощью атак на Москву и другие российские регионы, передает ТАСС.

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал Путин.

    Глава государства назвал число принявших участие в выборах граждан рекордным. «Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли и проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – подчеркнул президент.

    По его словам, голосование россиян на выборах в Государственную думу «связано с надеждами граждан на исполнение целей, которые перед нами стоят, по важнейшим направлениям развития и укрепления России», передает РИА «Новости».

    Путин отметил значительную роль правительства в решении поставленных задач. «От правительства очень многое зависит: денежно-кредитная политика, социальная политика, много задач», – заявил он.

    По мнению президента, своим участием в выборах граждане проголосовали за реализацию этих задач.

    Напомним, голосование на выборах в Госдуму завершилось рекордной явкой в 56,6%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток противника сорвать избирательный процесс. В дни выборов неприятель совершил массированные налеты беспилотников на российские регионы.

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    23 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Избирательная комиссия Московской области признала выборы в региональный парламент состоявшимися, распределив 25 мандатов среди представителей четырех политических партий.

    Избирательная комиссия Московской области официально утвердила итоги голосования по единому избирательному округу, передает ТАСС. В состав регионального парламента нового созыва вошли 25 законодателей.

    «Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу», – отмечается в сообщении ведомства.

    По результатам распределения мандатов абсолютное большинство мест получила партия «Единая Россия», которую будут представлять 17 депутатов. КПРФ получила четыре мандата, а ЛДПР и партия «Новые люди» провели в региональный парламент по два представителя.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 мандатов.

    Кандидаты от данной политической силы одержали победу во всех избирательных округах Москвы.

    «Единая Россия» также победила на выборах в Новгородскую областную думу.

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    22 сентября 2026, 18:02 • Новости дня
    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России

    Эксперты: Результат «Единой России» отражает запрос граждан на стабильность и надежность

    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие выборы в Госдуму заметно укрепили позиции «Единой России»: партия получила в новом парламенте рекордные 355 мандатов из 450. Что стоит за этой динамикой, и почему избиратель проглосвал именно так, разбирали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества «Выборы 2026: о чем говорят результаты?».

    Прошедшие выборы проводились в непростой обстановке. Однако, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в России, политическая система продемонстрировала свою работоспособность, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Более того, мы увидели один из рекордных уровней явки за все время проведения федеральных кампаний, особенно кампаний по Госдуме. Эти результаты – демонстрация единства граждан в решении политических задач и подтверждение высокого уровня доверия к голосованию», – обратил внимание спикер.

    По мнению Чеснакова, на активность граждан повлияло и внешнее давление. «Когда мы говорим о политической системе и о выборах, граждане голосуют за то, чтобы защитить свой суверенитет, граждане голосуют за то, чтобы самим определять свою судьбу», – пояснил аналитик.

    При этом выборы проходили в условиях высокой конкуренции, а число отказов в регистрации кандидатов по сравнению с кампанией 2021 года сократилось в восемь раз, отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Еще одним показателем открытости процесса, по его мнению, стало развитие института наблюдения.

    «Совокупно от всех партий работало около 200 тыс. наблюдателей, из которых более 97 тысяч – у «Единой России». Еще 1126 специалистов приехали из 130 государств», – напомнил политолог. Одновременно, отметил Данилин, голосование проходило на фоне попыток противника сорвать выборы. «Противник распространял фейки, совершал налеты БПЛА. Только на систему ДЭГ пришлось около 100 млн попыток кибератак. Но все планы Украины и Британии провалились», – пояснил он.

    Характер кампании в Москве во многом отражал ситуацию по всей стране, обратил внимание Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Тенденция касается явки, а также федеральных и региональных списков, куда вошли губернаторы и участники СВО. Столица показала растущую динамику благодаря многодневному голосованию, ДЭГ и терминалам на участках. Интерес избирателей также повысила конкуренция агитационных инструментов с использованием ИИ», – отметил эксперт.

    По словам Асафова, при этом политическая кампания сопровождалась серьезным внешним давлением. «Угрозы кандидатам и их близким, медиатизация конфликта, удары беспилотниками по НПЗ, попытки создать дефицит топлива. Но патриотический образ консолидированного будущего победил», – подчеркнул выступающий.

    Минувшую кампанию одной из самых волатильных назвал Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов. «Информационная повестка менялась с калейдоскопической скоростью. Это рождало у избирателей сложную картину мира и не менее сложную картину оценки происходящего», – рассуждает он.

    Однако, несмотря на эту неопределенность, избиратели не отказались от участия в голосовании. Более того, Алиев считает, что многие россияне сделали выбор по принципу «отложенного решения». «Россияне испытывали дискомфорт от трудностей, но при этом понимали, что власть способна справиться с проблемами. Гражданин мыслит так: «Да, претензии есть, но мы отложим их до лучших времен, а сейчас поддержим», – считает эксперт.

    Почему вырос результат ЕР

    Важнейшей политической предпосылкой высокого результата «Единой России» стала акцентированная поддержка партии со стороны президента Владимира Путина, говорит Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

    «На результат сработали также высокий уровень патриотических настроений, ценностная консолидация, реакция людей на внешнее давление. Атаки противника и санкции перевели эту кампанию из разряда кампаний политического представительства в кампанию «быть или не быть». Это был вопрос о поддержке курса», – указал он.

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский указал, что для избирателей партия стала фактором стабильности и надежности. «А на это, безусловно, есть запрос», – считает социолог.

    Костин выделил еще несколько факторов, обеспечивших результат партии. Их он объединил в формулу «трех И».

    «Первое «И» – идеология. Идеологические приоритеты президента России являются основой идеологии партии. И она органично объединяет в себе рабочих, предпринимателей, госслужащих. Основная идея партии такова: «Единая Россия» – с нами все, кто разделяет наши ценности», – объясняет Костин.

    Второе «И» – инфраструктура. «Инфраструктура ЕР масштабно представлена по всей стране: региональный и муниципальный депутатский корпус, первичные и местные отделения – 86 тыс. отделений», – продолжает эксперт. – «К моменту начала избирательной кампании все это было переведено в режим избирательной, агитационной работы, и это дало свой результат».

    Третьим «И» стало информационное доминирование. Костин положительно оценил телевизионную и наружную рекламу ЕР, отметив ее лидерство в информационной повестке.

    Еще одним фактором, по его мнению, стали нововведения при подготовке Народной программы. «Был собран экспертный совет под руководством председателя партии, который анализировал более 3 млн предложений граждан. Это серьезный объем обратной связи», – счел Костин.

    Что с остальными

    Оценили эксперты и результаты других партий. По словам Потуремского, «КПРФ находится на падающем тренде, теряет в процентах и в голосах избирателей». «ЛДПР можно поздравить с успехом. Партия начинает существовать без Владимира Жириновского, пережив трансформацию. «Новые люди» состоялись как политический проект, улучшив свой результат 2021 года. Слово «новые» выполняет сигнальную функцию в привлечении внимания молодой аудитории», – добавил социолог.

    Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», в качестве итогов отметил, что КПРФ сохранила претензии на второе место, «Новые люди» становятся все более современными, а лидеру ЛДПР «было не стыдно казаться смешным» – «и это сработало». В то же время СР «каждый раз меняет название, кандидатов и позиционирование», поэтому для партии нынешний результат – больше, чем поражение».

    Напомним, с 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму, 39 региональных законодательных собраний, глав 11 субъектов РФ и другие кампании. По данным ЦИК, после обработки 99,89% протоколов явка на выборах в Госдуму составила 59,68%. В 33 регионах избиратели также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

    По предварительным результатам думской кампании, «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

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    Результаты
    4 комментария Ещё голосования

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    24 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Полянский заявил о ярости Зеленского из-за успешных выборов в России

    Полянский: Успешные выборы в России вызвали ярость Зеленского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешное проведение парламентских выборов в России вызвало крайнее недовольство Владимира Зеленского, который безуспешно пытался сорвать голосование, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский сообщил, что успешное завершение выборов в России привело украинского лидера в ярость, передает ТАСС. Дипломат отметил, что Киев пытался сорвать голосование террором, так как не мог помешать волеизъявлению российских граждан политическими средствами, но просчитался.

    «Особую ярость у Зеленского и его клики вызвали состоявшиеся на прошлой неделе выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которые впервые в истории современной России прошли в условиях специальной военной операции», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

    Кроме того, постпред подчеркнул, что на фоне неудач на поле боя Украина любой ценой пытается втянуть страны Европы и НАТО в прямой конфликт с Россией. По словам дипломата, у Киева закончились зенитные ракеты-перехватчики, а стране грозит полный энергетический и транспортный коллапс перед зимой. При этом украинские власти волнует лишь выкачивание денег из страны через коррупционную систему, резюмировал Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о провале планов Киева по срыву голосования в Государственную думу.

    Президент России Владимир Путин заявил о попытках украинских властей помешать российскому избирательному процессу.

    Партия «Единая Россия» набрала более 57% голосов по итогам подсчета пятой части бюллетеней.

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    25 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России

    Tекст: Вера Басилая

    Хакеры из США, Франции и Сингапура предприняли попытку сорвать дистанционное электронное голосование во время выборов в Госдуму России, сообщили в «Ростелекоме».

    Во время выборов в Государственную думу злоумышленники из США, Франции и Сингапура попытались нарушить работу дистанционного электронного голосования, передает РИА «Новости».

    В компании «Ростелеком» уточнили, что источники вредоносного трафика находились в IP-пространствах более чем 30 государств, включая Британию и Украину.

    «Самые мощные по интенсивности атаки шли из сетей недружественных стран. Источниками вредоносного трафика были IP-пространства более чем 30 государств, в том числе Великобритании и Украины. При этом в атаках на инфраструктуру электронного голосования среди основных стран-источников замечены США, Франция и Сингапур», – сообщили в компании.

    За три дня голосования специалисты нейтрализовали более 3 тыс. волн DDoS-атак, мощность которых достигала 1,7 Тбит/c. Кроме того, было заблокировано свыше 170 млн вредоносных воздействий на веб-сервисы и предотвращены попытки проникновения в инфраструктуру. Главной задачей защиты было недопущение подмены или раскрытия результатов до официального завершения выборов.

    Количество и мощность кибератак значительно превысили показатели прошлых выборов, включая президентскую кампанию 2024 года. Основными целями хакеров стали системы электронного правительства, портал «Госуслуги», инфраструктура «Ростелекома», система электронного голосования и ресурсы Центральной избирательной комиссии.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о беспрерывных ночных атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования.

    Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов сообщил об использовании злоумышленниками искусственного интеллекта.

    В итоге глава Центризбиркома констатировала полный провал попыток противников сорвать выборы.

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    23 сентября 2026, 16:38 • Новости дня
    Путин назвал рекордную явку на выборах доказательством поддержки курса властей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.

    Рекордное количество избирателей на прошедших выборах свидетельствует о поддержке россиянами усилий властей по укреплению страны, отметил Путин в ходе совещания с членами правительства, передает РИА «Новости».

    «Активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – цитирует агентство главу государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итоговая явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%. Политолог Александр Рудаков назвал этот рекордный результат показателем высокой легитимности голосования.

    Перед началом кампании глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.

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    23 сентября 2026, 13:05 • Новости дня
    В Запорожской области назвали истерикой позицию ЕС по выборам в России

    Глава заксобрания Запорожской области Емельяненко назвал истерикой позицию ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко назвал истерикой отказ Евросоюза признать результаты выборов в Государственную думу на территории новых российских регионов.

    Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко прокомментировал отказ Евросоюза признать результаты голосования, передает РИА «Новости».

    По его словам, регион продолжит развиваться в составе России, несмотря на провокации со стороны киевских властей и европейских политиков.

    «Жителям Запорожской области нет никакого дела до истерики ЕС. Нам их оценки и мнения не нужны. Прошедшие выборы стали актом восстановления исторической справедливости», – подчеркнул Виктор Емельяненко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская область впервые приняла участие в формировании Государственной думы.

    Глава европейской дипломатии Кайя Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от признания итогов этого голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позицию Европы по данному вопросу «десятым делом» для России.

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    23 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    «Единая Россия» выиграла выборы в Госдуму в Петербурге

    «Единая Россия» победила на думских выборах в Петербурге с 54,33%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» одержала победу на думских выборах в Петербурге, набрав 54,33% голосов избирателей, сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

    «По итогам выборов в Государственную думу распределение голосов избирателей произошло следующим образом: «Единая Россия» – 54,33%», – отметил Мейксин, передает РИА «Новости».

    Остальные места распределились между партиями «Новые люди» (11,77%), ЛДПР (11,16%), КПРФ (10,29%) и «Зеленые» (4,71%). Итоговая явка на выборах в нижнюю палату парламента в городе составила 54,37%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место заняла партия «Единая Россия» с 57,96% голосов.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении этой фракцией 355 депутатских мандатов.

    По итогам голосования политическое объединение превзошло показатели поддержки четырех предыдущих парламентских кампаний.

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    23 сентября 2026, 13:43 • Новости дня
    Глава избиркома Мьянмы высоко оценил организацию выборов в Госдуму

    Глава избиркома Мьянмы Тан Со высоко оценил организацию выборов в Госдуму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Избирательной комиссии Мьянмы Тан Со высоко оценил организацию и прозрачность голосования на выборах в Госдуму России.

    Председатель Избирательной комиссии Мьянмы Тан Со посетил Россию и оценил прозрачность голосования на выборах в Государственную думу, передает ТАСС.

    «Мы следили за ходом выборов и убедились в том, что организация работы избирательных участков и подготовка к голосованию были проведены на высоком уровне, а граждане смогли свободно реализовать свое избирательное право без какого-либо давления», – заявил Тан Со.

    По его словам, члены участковых избирательных комиссий строго придерживались действующего законодательства и правил. Использование систем электронного голосования сделало процесс прозрачным и удобным для избирателей. Выборы прошли в спокойной обстановке и были признаны свободными, честными и прозрачными.

    Делегация из Мьянмы находилась в России с 16 по 22 сентября по приглашению Центризбиркома. Гости приняли участие в переговорах по расширению сотрудничества в избирательной сфере, посетили Информационный центр ЦИК и Общественный штаб по наблюдению за выборами. Наблюдатели ознакомились с работой избирательных участков в Москве и Московской области, изучили практику дистанционного электронного голосования и работу системы видеонаблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань также назвала прошедшие выборы в Госдуму прозрачными и демократичными. А председатель Независимой комиссии по управлению выборами Мали Мустафа Сиссе поразился высокому уровню внедрения цифровых технологий.

    А рабочая группа СПЧ отметила успешное обеспечение безопасности избирателей в условиях различных угроз.

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    23 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 80,46% голосов на выборах в Госдуму в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам думских выборов в Донецкой Народной Республике политическая партия «Единая Россия» одержала убедительную победу, набрав более 80% голосов избирателей, сообщил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.

    «Единая Россия» стала безусловным лидером голосования в регионе, заручившись поддержкой большинства жителей, передает ТАСС.

    «За «Единую Россию» проголосовали 1 млн 277 тыс. 502 избирателя, что составляет 80,46%», – заявил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.

    Губернатор Владимир Сальдо объявил о победе «Единой России» на первых выборах депутатов Госдумы в Херсонской области при явке более 74%.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о превысившей 80% явке на выборах.

    Общественная палата заявила о высокой явке на выборах в новых регионах.

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    22 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Мирошник: ВСУ атаковали десятки избиркомов во время выборов

    Мирошник: ВСУ атаковали 74 избиркома во время выборов в Госдуму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В период голосования на выборах в Госдуму украинские силы атаковали десятки зданий избирательных комиссий, причинив им повреждения различной степени тяжести, сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.

    «По нашей статистике, только 74 здания, в которых располагались избирательные комиссии, подверглись ударам – где-то это серьезные повреждения, где-то просто повреждения», – сказал Мирошник, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что даже одного удара должно быть достаточно, чтобы любая страна Европы должна была указать на то, что киевский режим не дает «реализоваться демократическим принципам, волеизъявлению народа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные атаки ВСУ безрезультатным саботажем.

    Украинские войска ударили по зданию школы с избирательным участком в Запорожской области.

    Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила рекордные 56,6%.

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