Число раненых в Ульяновске при атаке БПЛА выросло до 12 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали, из них трое находятся в стационарах нашего областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы», – сообщил Русских в Max.

Он добавил, что остальные получают необходимую помощь амбулаторно.

По словам губернатора, состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, тяжелых случаев зафиксировано не было.

Губернатор добавил, что повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов. Для ликвидации последствий задействовали все коммунальные службы. В большинстве домов выбило стекла.

Утром Ульяновск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников.

Власти эвакуировали жителей наиболее поврежденного многоквартирного дома.

Минпросвещения отменило занятия во всех школах и колледжах города.