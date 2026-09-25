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Meta пообещала защитить данные пользователей в ИИ-ассистенте Muse
Axios: Компания Meta внедрит приватный режим в ИИ-ассистент Muse
Американская корпорация Meta* планирует сделать защиту личных данных пользователей центральным элементом своей стратегии развития искусственного интеллекта, предложив приватный режим для своего нового ИИ-ассистента Muse.
Meta* намерена предложить пользователям ИИ-помощника Muse, который может стать одним из самых популярных продуктов на рынке, собственную виртуальную машину с опцией приватной обработки данных, пишет Axios. Эта функция гарантирует, что даже сама компания не будет иметь доступа к информации клиентов.
Отмечается, что такой шаг является радикальным изменением для компании, чей бизнес исторически строился на масштабном сборе пользовательских данных. Руководство Meta признало, что для успеха ИИ-ассистентов необходимо убедить людей в безопасности передачи им чувствительной информации, такой как электронная почта, финансовые и медицинские сведения.
Генеральный директор Марк Цукерберг еще в августе заявил, что пользователи должны иметь полностью приватный режим при работе с личными агентами. Подобные опции также готовятся для умных очков Meta и уже частично внедряются в других приложениях компании, начиная с WhatsApp.
Несмотря на нововведения, по умолчанию в Muse разрешено использование взаимодействий для обучения ИИ-моделей компании, хотя эту функцию можно отключить. Эксперты также выражают обеспокоенность по поводу устройств Meta с микрофонами и камерами, которые могут представлять угрозу конфиденциальности в повседневной жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марк Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом. В июле ученый предупредил об опасности передачи личных данных нейросетям. В феврале регуляторы из 61 страны выразили озабоченность угрозой ИИ для конфиденциальности.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ