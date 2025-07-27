Китай и США стали мировыми лидерами в области искусственного интеллекта

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно отчету «Глобальный индекс инноваций в области искусственного интеллекта 2025», распространенному китайскими СМИ, в 2024 году США получили 77,97 балла, а Китай – 58,01 балла, передает РИА «Новости».

Как сообщает китайское информационное агентство «Цайлянь», разница между странами уменьшилась: если год назад она составляла 22,02 балла, то теперь – 19,96 балла. На третьем месте рейтинга оказалась Британия с результатом 36,6 балла.

Россия занимает 30 место с 17,49 балла, расположившись между Турцией и Эстонией. Доклад был представлен на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае и подготовлен Китайским институтом научной и технологической информации совместно с Пекинским университетом.

В рейтинге оценивались 46 стран по пяти ключевым показателям, включая научно-технологические разработки, индустриализацию и внедрение ИИ, а также доступность ресурсов и качество среды для развития технологий.

Ранее Китай объявил о масштабной государственной инициативе по развитию искусственного интеллекта, выделив на эти цели 1 трлн юаней (около 138 млрд долларов).

Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ.

Китай выразил обеспокоенность бесконтрольным развитием искусственного интеллекта в США, подчеркнув, что это может привести к трагическим последствиям.