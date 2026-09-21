Минобрнауки предложило изменить порядок приема в российские вузы

Tекст: Вера Басилая

Минобрнауки России подготовило проект изменений в Порядок приема в российские университеты, а также в Перечень вступительных испытаний, передает РИА «Новости».

Физика станет обязательным экзаменом для 37 направлений, включая машиностроение. История потребуется там, где ранее допускался выбор с обществознанием, а математика – для будущих специалистов информационной безопасности. Поступающие смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за неиспользованные результаты профильных ЕГЭ выше 60 баллов. Так, если абитуриент по своему желанию сдал математику, физику, химию, информатику или биологию на 60 и более баллов и не использует этот экзамен в конкурсе, он сможет получить за него от 15 до 25 баллов.

Правом зачисления без вступительных испытаний наделят исключительно победителей олимпиад за 10-й и 11-й классы. Подача документов в магистратуру ограничится пятью направлениями в одном учебном заведении. Платное образование разрешат оплачивать материнским капиталом, однако внесение средств за первый семестр станет строго обязательным.

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