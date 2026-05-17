Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.9 комментариев
Минобрнауки раскрыло способ добора дополнительных баллов абитуриентам
Российские вузы предоставляют абитуриентам возможность увеличить шансы на поступление за счет дополнительных баллов за индивидуальные достижения, заявили в пресс-службе Минобрнауки.
Уточняется, что индивидуальные достижения, за которые можно получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, делятся на общие и целевые.
«Университет самостоятельно устанавливает перечень общих индивидуальных достижений, которые учитываются приемной комиссией вуза. Количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается университетом самостоятельно, но не может превышать десяти баллов», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».
Абитуриенты могут получить до десяти баллов, если имеют значок ГТО, окончили школу или колледж с отличием, участвовали в олимпиадах школьников и волонтерских мероприятиях, либо проходили военную службу по призыву или контракту.
Дополнительные баллы начисляются и за наличие дополнительного образования творческой или спортивной направленности, за статус победителя или призера национального или международного чемпионата «Абилимпикс».
К целевым индивидуальным достижениям относят участие в профориентационных мероприятиях, организуемых заказчиком целевого обучения. При поступлении на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры за такие достижения начисляют пять баллов, для поступающих в аспирантуру – от одного до пяти баллов.
В ведомстве напомнили, что документы, подтверждающие индивидуальные достижения, нужно предоставить до окончания приема документов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие российские университеты обновили правила приема. Минобрнауки сообщило о введении «дня тишины» при приеме в вузы.Кроме того, газета ВЗГЛЯД
составила путеводитель по лучшим университетам Москвы 2026: куда пойти учиться и как выбрать вуз.