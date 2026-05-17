Глава Сергиева Посада сообщила о повреждениях после атаки дронов

В подмосковном Сергиевом Посаде зафиксированы разрушения из-за атаки вражеского беспилотника, передает ТАСС. Об инциденте подробно рассказала глава городского округа Оксана Ероханова.

«Минувшей ночью Подмосковье подверглось атаке БПЛА, в нашем округе в результате падения беспилотника обломками повреждено 4 частных дома и 3 автомобиля», – сообщила руководитель муниципалитета. Она добавила, что пострадавших нет, а на месте падения обломков работают оперативные службы.

Ероханова призвала местных жителей сохранять спокойствие и не приближаться к упавшим дронам. Она также попросила не снимать места происшествий на видео и при необходимости звонить по номеру 112.

Ранее Министерство обороны информировало об отражении массированной атаки беспилотников на столичный регион. По предварительным сведениям, в Москве ранения получили более 12 человек, а в Подмосковье три жителя погибли и пять пострадали.

