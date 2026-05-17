Судоходные компании начали возить топливо на грузовиках из-за блокады Ормуза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Из-за эскалации на Ближнем Востоке ведущие морские операторы переводят доставку грузов на наземный транспорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT. Фрахт из Шанхая в Персидский залив побил рекорды времен пандемии, а стоимость морской перевозки стандартного контейнера подскочила с 980 до 4131 доллара.

«Все крупные судоходные компании, в том числе Mediterranean Shipping Company (MSK), Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd открыли маршруты для грузоперевозок из портов на Красном море и в Оманском заливе <...> в такие порты, как Даммам в Саудовской Аравии, Басра в Ираке и Джебель-Али в ОАЭ», – отмечает газета Financial Times.

Глава Maersk Винсент Клерк пояснил, что соседние государства уже разрешили свободный транзит грузовиков. Торговцы зерном также перешли на комбинированную доставку фурами и небольшими судами. Однако автомобили способны лишь частично компенсировать пропускную способность огромных контейнеровозов.

Фактическая парализация Ормузского пролива серьезно ударила по мировому рынку нефти и сжиженного природного газа. Блокировка ключевого маршрута поставок уже спровоцировала глобальный рост цен на топливо и промышленную продукцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирака сообщили о девятикратном падении экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

Неизвестные атаковали китайский танкер для перевозки нефтепродуктов в этом районе.

Иран и США достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход судов.