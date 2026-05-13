Италия направила два тральщика на Ближний Восток

Италия направила два тральщика для уничтожения мин на Ближнем Востоке
Рим перебрасывает к Ормузскому проливу два корабля для поиска и ликвидации морских мин на фоне обострения ситуации в регионе.
Итальянское правительство приняло решение о переброске двух тральщиков в ближневосточный регион, недалеко от Ормузского пролива, передает РИА «Новости».
Министр обороны Гуидо Крозетто сообщил об этом во время совместного заседания комитетов парламента Италии по иностранным делам и обороне.
«В качестве меры предосторожности мы организуем размещение двух тральщиков недалеко от пролива – сначала в Восточном Средиземноморье, затем в Красном море в рамках таких текущих миссий, как Mediterraneo Sicuro и Aspides», – заявил глава оборонного ведомства.
Напряженность в регионе возросла после начала ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля, в результате которых погибли более трех тысяч человек. Несмотря на объявленное 8 апреля прекращение огня, Вашингтон начал блокаду портов Ирана.
Эскалация привела к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, который является важнейшим маршрутом для поставок нефти и сжиженного природного газа. Это вызвало рост цен на топливо в большинстве стран мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания международной миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Позже Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход коммерческого флота. Вскоре после этого катарский танкер с СПГ успешно прошел через этот маршрут впервые с начала конфликта.