Польша подняла истребители из-за якобы активности России на Украине
Варшава задействовала дежурные истребители и системы противовоздушной обороны в ответ на предполагаемые действия российских сил на территории Украины.
Дежурные истребители ВВС Польши и стран-союзников были подняты в воздух из-за предполагаемой активности России на Украине, сообщает РИА «Новости».
Оперативное командование родов вооруженных сил страны подтвердило задействование авиации.
«Польская и союзническая авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве», – заявили в ведомстве. Помимо истребителей, в небо подняли вертолет польских военно-воздушных сил. Командование также сообщило о мобилизации всех необходимых сил и ресурсов, находящихся в его распоряжении.
Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим максимальной боевой готовности. Подобные заявления от польских военных поступают регулярно и обычно совпадают с сигналами воздушной тревоги на Украине. При этом, по данным портала NaTemat, такие вылеты обходятся налогоплательщикам весьма дорого: один час полета истребителя F-16 стоит около 21 тыс. долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские военные привели в готовность наземные средства противовоздушной обороны.
Варшава назвала подобные действия исключительно превентивной мерой для защиты приграничных территорий.
