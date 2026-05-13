Карл III в тронной речи сделал политизированные заявления об Украине и НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Монарх подчеркнул, что политика Лондона будет строиться на оценке национальных интересов и опоре на союзников по альянсу, передает РИА «Новости».

Карл III заявил, что «в этом нестабильном мире» британское правительство продолжит проводить внешнюю политику, основанную на «трезвой» оценке национальных интересов, и оказывать поддержку народу Украины. Он добавил, что кабинет министров будет поддерживать неизменную приверженность Соединенного Королевства НАТО, в том числе за счет постоянного увеличения расходов на оборону.

В конце апреля Карл III, выступая перед конгрессом США, уже призывал к единству НАТО в контексте защиты Украины и ссылался на пятую статью устава альянса. Тогда эксперт по этикету и протоколу Лора Виндзор заявила, что король нарушил должностной протокол, поскольку не должен делать политизированные заявления.

Тронная речь традиционно используется монархом для озвучивания программы законодательных мер правительства на предстоящую парламентскую сессию, ее трансляция ведется на сайте парламента.

