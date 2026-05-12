Bloomberg: Стармер готовится объявить об отставке
После сокрушительного поражения лейбористов на местных выборах глава правительства Великобритании Кир Стармер оказался в шаге от досрочного сложения полномочий, отмечает Bloomberg.
Главный секретарь премьер-министра Британии Даррен Джонс намекнул, что Кир Стармер может в ближайшее время огласить сроки своей отставки, сообщает Bloomberg.
Десятки членов парламента от Лейбористской партии, включая союзников в кабинете министров, присоединились к призывам о его уходе.
«Он слушает коллег, и он разговаривает с коллегами. Я не могу сказать, какое решение он может принять или не принять. Я не собираюсь забегать вперед решения премьер-министра», – заявил Джонс.
Давление на Стармера усилилось после недавних местных выборов, на которых лейбористы потеряли контроль над валлийским парламентом и лишились почти трех из пяти мест в английских советах. В понедельник премьер обещал доказать неправоту скептиков и остаться на своем посту.
Кризис лидерства обострился после решения назначить Питера Мандельсона послом в США в конце 2024 года. Позднее американское министерство юстиции обнародовало документы, раскрывающие связи Мандельсона с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.
Правящая Лейбористская партия потерпела масштабное поражение на муниципальных выборах в Великобритании.
