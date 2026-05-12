Грушко призвал возобновить работу Арктического совета
Россия открыта для взаимоуважительного диалога и конструктивного сотрудничества в Арктике и последовательно выступает за возобновление полноценной работы Арктического совета, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на мероприятии, посвященном празднованию Дня коренных малочисленных народов России.
По его словам, ключевым направлением для России и Ассоциации коренных народов является продвижение национальной повестки в Арктическом совете, который остается главной международной площадкой по вопросам высоких широт.
Грушко подчеркнул, что Россия как крупнейшая арктическая держава неизменно открыта для конструктивного сотрудничества и настаивает на восстановлении полноформатной работы совета. Он напомнил, что в сентябре Арктическому совету исполнится 30 лет и выразил сожаление, что к юбилею организация подошла «не в лучшей форме», поскольку работа на политическом уровне сейчас заморожена по инициативе не российской стороны.
По мнению замглавы МИД, возобновление деятельности совета способствовало бы укреплению международного взаимодействия между коренными народами Заполярья и более эффективной защите их прав.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны-участницы заморозили работу в Арктическом совете в марте 2022 года.
Заседания рабочих групп организации проходят исключительно в дистанционном формате.
До возобновления полноценного диалога Москва приостановила выплату ежегодных взносов в бюджет объединения.