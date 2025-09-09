МИД: Арктический совет не вернулся к полноценной работе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Арктический совет продолжает функционировать, однако его полноценная работа остается замороженной с марта 2022 года, передает РИА «Новости».

Масленников сообщил, что Россия остается постоянным членом совета, несмотря на то, что остальные страны-участники входят в НАТО. По его словам, Совет продолжает поддерживать контакты, проходят рабочие заседания, но исключительно в дистанционном формате.

Масленников отметил, что в мае состоялось четырнадцатое заседание Арктического совета при дистанционном участии России. Руководство перешло к Дании, возобновлен диалог рабочих групп и функционирует секретариат. Однако политический диалог с западными странами не восстановлен, обмен научной информацией и взаимодействие служб ограничены, встречи координирующего органа не проводятся.

Дипломат подчеркнул, что Россия будет продолжать выстраивать свою линию в Арктическом совете исходя из национальных интересов. Кроме того, Москва открыта к взаимодействию с конструктивно настроенными партнерами, включая внерегиональные страны, несмотря на сдержанную позицию западных участников.

«В Арктике надо работать, и мы видим, что достаточно много внерегиональных стран готовы к конструктивному сотрудничеству в высоких широтах», – дипломат.

