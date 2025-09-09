Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
МИД: Арктический совет не вернулся к полноценной работе
После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия осталась единственной страной вне альянса в Арктическом совете, который продолжает работу только в онлайн-формате, рассказал директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
По его словам, Арктический совет продолжает функционировать, однако его полноценная работа остается замороженной с марта 2022 года, передает РИА «Новости».
Масленников сообщил, что Россия остается постоянным членом совета, несмотря на то, что остальные страны-участники входят в НАТО. По его словам, Совет продолжает поддерживать контакты, проходят рабочие заседания, но исключительно в дистанционном формате.
Масленников отметил, что в мае состоялось четырнадцатое заседание Арктического совета при дистанционном участии России. Руководство перешло к Дании, возобновлен диалог рабочих групп и функционирует секретариат. Однако политический диалог с западными странами не восстановлен, обмен научной информацией и взаимодействие служб ограничены, встречи координирующего органа не проводятся.
Дипломат подчеркнул, что Россия будет продолжать выстраивать свою линию в Арктическом совете исходя из национальных интересов. Кроме того, Москва открыта к взаимодействию с конструктивно настроенными партнерами, включая внерегиональные страны, несмотря на сдержанную позицию западных участников.
«В Арктике надо работать, и мы видим, что достаточно много внерегиональных стран готовы к конструктивному сотрудничеству в высоких широтах», – дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США запустили новую гонку ледокольных флотов с Россией. Китай заявил, что будет пересматривать свою арктическую стратегию из-за координации России и США. Работа Арктического совета позволяет поддерживать контакты между Россией и США по вопросам региона.