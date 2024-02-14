Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет

МИД сообщил о приостановке Россией ежегодных взносов в Арктический совет

Tекст: Антон Антонов

В частности, речь идет о реализации совместных проектов по сохранению экосистемы Заполярья, улучшению условий жизни населения Крайнего Севера, а также о развитии гуманитарных связей и полярных исследованиях, передает РИА «Новости».

При этом сейчас «вопрос о возможном выходе из Арктического совета не стоит», но Россия может рассмотреть целесообразность участия в нем, если совет «будет эволюционировать в недружественный России институт». В МИДе подчеркнули, что «варианты могут быть разными», сейчас Москва не хочет «заниматься гипотетическими рассуждениями».

МИД указал, что в 2023 году члены совета заявили о своей «приверженности продвижению конструктивного диалога». Россия надеется, что входящие в Арктический совет страны «будут соблюдать взятые на себя обязательства». Москва считает необходимым придерживаться изначального подхода к работе совета – «развитию взаимовыгодного сотрудничества в формате восьми арктических государств в интересах устойчивого развития» региона.

Напомним, посол по особым поручениям МИДа Николай Корчунов сообщил в феврале, что Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы.