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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

    18 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

    13 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

    5 комментариев
    14 февраля 2024, 06:55 • Новости дня

    Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет

    МИД сообщил о приостановке Россией ежегодных взносов в Арктический совет

    Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Выплата ежегодных взносов в Арктический совет приостановлена до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов, сообщили в МИД России.

    В частности, речь идет о реализации совместных проектов по сохранению экосистемы Заполярья, улучшению условий жизни населения Крайнего Севера, а также о развитии гуманитарных связей и полярных исследованиях, передает РИА «Новости».

    При этом сейчас «вопрос о возможном выходе из Арктического совета не стоит», но Россия может рассмотреть целесообразность участия в нем, если совет «будет эволюционировать в недружественный России институт». В МИДе подчеркнули, что «варианты могут быть разными», сейчас Москва не хочет «заниматься гипотетическими рассуждениями».

    МИД указал, что в 2023 году члены совета заявили о своей «приверженности продвижению конструктивного диалога». Россия надеется, что входящие в Арктический совет страны «будут соблюдать взятые на себя обязательства». Москва считает необходимым придерживаться изначального подхода к работе совета – «развитию взаимовыгодного сотрудничества в формате восьми арктических государств в интересах устойчивого развития» региона.

    Напомним, посол по особым поручениям МИДа Николай Корчунов сообщил в феврале, что Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы.

    13 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    Ракетная атака ВС России накрыла 1,5 тыс. солдат ВСУ на полигоне в Селидово
    Ракетная атака ВС России накрыла 1,5 тыс. солдат ВСУ на полигоне в Селидово
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный полигон в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу, под который могли попасть более тысячи украинских солдат.

    По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», в момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. военных ВСУ, прибывших на учения, передает «Российская газета».

    По информации «Военной хроники», в это время на объекте проходило построение пехоты ВСУ. Сообщается, что город закрыт на въезд и выезд.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

    Коментарии (41)
    13 февраля 2024, 08:42 • Новости дня
    Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов

    «Коммерсант»: Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов

    Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Проведенная в 1990-е приватизация трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) по оценке Генеральной прокуратуры была незаконной, надзорное ведомство настаивает на их передаче в госсобственность, пишут СМИ.

    Иск об истребовании акций предприятий промышленной группы ЧЭМК (принадлежат АО «Компания «Эталон» Юрия и Людмилы Антиповых) поступил в Арбитражный суд Свердловской области, пишет «Коммерсант».

    В Генпрокуратуре считают проведенную более 30 лет назад приватизацию относящихся к ВПК заводов – Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и Кузнецкого завода ферросплавов – незаконной, поскольку на совершение сделки требовалось одобрение с стороны правительства России, однако кабмин разрешения не давал.

    В иске со стороны надзорного ведомства говорится, что активы предприятий были выведены за рубеж «с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны».

    Истец указывает, что приватизация Серовского завода ферросплавов утверждалась Свердловским областным комитетом по управлению госимуществом, который действовал с явным превышением полномочий. Аналогичное нарушение, по оценке Генпрокуратуры, было допущено Челябинским областным комитетом по управлению государственным имуществом в отношении ЧЭМК и Кузбасским филиалом по управлению госимуществом Кемеровской области в отношении «Кузнецких ферросплавов».

    Это, как заявили в надзорном ведомстве, является «основанием для истребования в пользу государства активов, незаконно выбывших во владение Антипова Ю. В. и связанных с ним лиц помимо воли собственников».

    Коментарии (92)
    13 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Эквадор проигнорировал последние российские инициативы по военной технике
    Эквадор проигнорировал последние российские инициативы по военной технике
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия предлагала Эквадору варианты взаимодействия по поддержанию вооружения и военной техники в исправном состоянии, однако ответа на предложение не поступило, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

    Как указали в пресс-службе, российская сторона предлагала эквадорцам различные варианты взаимодействия как по организации технического освидетельствования, так и дальнейшему поддержанию вооружения и военной техники в исправном состоянии, однако ответа не последовало, передает ТАСС.

    В сообщении также отмечается, что передача третьим странам военной техники российского (советского) производства, ранее поставленной Республике Эквадор, без письменного разрешения российской стороны является незаконной.

    Ранее зампомощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан заявил, что военная техника российского производства, которую Эквадор передаст США в обмен на новое оборудование, будет поставлена на Украину.

    Напомним, 31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст США старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что отомстить Эквадору за сделку с США может каждый россиянин. А позже появилась информация, что Россия уже наказала пять эквадорских поставщиков бананов и впервые начала закупать бананы в Индии.

    На ваш взгляд
    Вы поддерживаете идею бойкота бананов из Эквадора, чтобы наказать эту страну за передачу российской военной техники США?



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    24 комментария


    Коментарии (7)
    13 февраля 2024, 19:11 • Новости дня
    Минобороны Армении отдало приказ войскам на границе с Азербайджаном

    Пашинян: Войскам Армении на границе с Азербайджаном дан приказ не поддаваться на провокации

    Минобороны Армении отдало приказ войскам на границе с Азербайджаном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Армении дало распоряжение войскам предпринять меры по недопущению эскалации на границе с Азербайджаном после инцидента с уничтожением армянского боевого поста, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    Вооруженным силам Армении также отдан приказ не поддаваться на провокации, сказал Пашинян, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что подразделения войск Госпогранслужбы Азербайджана провели «операцию возмездия», в результате которой уничтожили армянский боевой пост на границе между двумя странами, погибли четыре армянских военных. МИД Армении обвинил Азербайджан в срыве усилий по установлению мира.

    Коментарии (25)
    13 февраля 2024, 12:18 • Новости дня
    На уличных экранах в городах России запустили хорошие новости

    Мобильное приложение «Хорошие новости» и медиахолдинг МАЕР наполнят города России позитивным контентом

    Редакция приложения «Хорошие новости» начинает размещать информационный контент в режиме реального времени на цифровых крупноформатных уличных экранах. Самые интересные и значимые события страны, достижения россиян в спорте, культуре, науке и многое другое увидят жители десяти регионов.

    Масштабный проект в феврале стартовал в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Уфе, Воронеже, Самаре и Новосибирске.

    Ранее между инициатором создания приложения «Хорошие новости» Общественной палатой Российской Федерации и крупнейшим федеральным оператором имиджевой рекламы Медиахолдингом МАЕР было подписано соглашение о сотрудничестве.

    Как сообщил член Общественной палаты Никита Анисимов, команда проекта «Хорошие новости» развивает новые возможности для распространения актуального и верифицированного контента, который размещается не только онлайн, но теперь и офлайн – на улицах городов страны.

    «Пользователями приложения «Хорошие новости» стали уже более 25 тыс. человек со всей России. Для участников проекта это возможность в удобном формате ежедневно получать и делиться проверенной информацией о достижениях страны и наших соотечественников. А благодаря появлению хороших новостей на уличных экранах МАЕР аудитория проекта заметно увеличится. Это значит, что еще большее количество наших граждан смогут получать достоверную информацию о том, что происходит в России – чем может гордиться вся наша страна», – рассказал Анисимов.

    Основатель и генеральный директор медиахолдинга MAEР Константин Майор считает развитие нового медиа важным и перспективным направлением. Широкоформатные цифровые экраны – это массовый и эффективный способ коммуникации при очень высоком уровне доверия аудитории.

    «В обществе есть запрос на позитивный и познавательный контент, и мы готовы его транслировать. Миллионы людей могут оперативно узнавать о ярких победах России, о важных событиях во всех сферах нашей жизни, просто гуляя и проезжая по улицам – буквально на ходу, взглянув на большие экраны МАЕР. Это веяние времени: при современном ритме жизни предлагаемый нами новый медиаформат оказался очень востребован. Вместе с коллегами из «Хороших новостей» будем ежедневно и круглосуточно давать людям позитивные новости. Проект стартовал в феврале, информацию на наших медиаэкранах за два месяца трансляции увидят свыше 12,4 млн человек, общее количество визуальных контактов за февраль и март превысит 180 млн» – отметил Майор.

    Одновременно с запуском трансляции хороших новостей в крупном цифровом формате в приложении «Хорошие новости» дан старт и специальному событию – «Хорошие новости в твоем городе». Пользователям предлагается найти любую хорошую новость, размещенную на уличных экранах МАЕР, сделать фото и поделиться своей находкой в соцсети. А полученные за участие в этой активности баллы пользователь сможет обменять на поощрения в «Хорошем Маркете».

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    13 февраля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ

    Рогов: Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу с позывным Хабиб

    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным Хабиб, сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в зоне спецоперации уничтожен офицер центра спецопераций ССО «Восток» – майор с позывным Хабиб, уроженец Сум не дожил несколько дней до своей 10-й годовщины участия в боях против Донбасса.

    Известно, что Литюга принимал активное участие в конфликте на Украине с 2022 года. Тогда он командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала город Балаклея. Впоследствии под контроль ВСУ попали и некоторые другие населенные пункты – Купянск и Изюм.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Киев ради США отправляет на убой элитный спецназ.

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    13 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Участники скандальной «голой вечеринки» блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой и другие российские звезды не собираются ехать в Донецкую народную республику вслед за народным артистом России Филиппом Киркоровым.

    Представитель экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», телеведущей Алены Водонаевой сообщил, что таких планов у нее нет. Также не собирается ехать с концертом в ДНР бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Она пообещала рассказать своим зрителям, если все-таки поездка состоится, передает Ura.ru.

    «Обязательно буду все сообщать в своих каналах. Telegram-канал есть, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России)», – подчеркнула певица.

    По словам представителя певицы Натальи Подольской, она также пока не собирается поехать с концертами в ДНР.

    Ранее Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией и выступил перед ранеными в Горловке. В Сети появилось видео с выступлением певца из горловской больницы. Исполнитель также привез подарки для пациентов и сотрудников, и сообщил, что не собирается уезжать из России.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

    Президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

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    13 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США

    Reuters: Законопроект о помощи Киеву набрал достаточно голосов в Сенате США

    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект закона о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в Сенате США для его утверждения, сообщает Reuters.

    После одобрения в Сенате законопроект будут рассматривать в Палате представителей Конгресса США, передает ТАСС.

    Ранее сенатор США Рэнд Пол заявил, что законопроект, предлагающий направить 60 млрд долларов в качестве помощи Украине, является оскорбительным для каждого американца.

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    13 февраля 2024, 20:05 • Новости дня
    В Британии заявили о новом праве в международной политике в ближайшие десять лет
    В Британии заявили о новом праве в международной политике в ближайшие десять лет
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В докладе Международного института стратегических исследований (IISS) говорится, что нынешние многочисленные конфликты могут привести к тому, что в ближайшие десять лет будет действовать в международных делах право сильного.

    Это приведет к тому, что демократические страны-единомышленники будут налаживать более тесные двухсторонние и многосторонние оборонные связи, передает ТАСС.

    Нынешними очагами напряженности названы война Израиля с ХАМАС, ракетная угроза со стороны йеменских хуситов, растущая напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе, конфликты в Африке, а также конфликт на Украине.

    Также IISS отметил, что оборонный бюджет США составил в 2023 году 905,5 млрд долларов, что превысило расходы по этой статье других стран из топ-15. В том числе Китая, России, Индии, Британии и стран ЕС.

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    13 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»

    Военкоры сообщили о выходе российских войск на окраину Авдеевки и разделении группировки ВСУ в городе надвое

    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска продолжили продвижение в Авдеевке и вышли на окраину города, в результате «перерезали Авдеевку пополам», «отрезав» занятые вооруженными силами Украины позиции на юге города, сообщили российские военкоры.

    Как сообщили «Военкоры Русской весны», снабжение ВСУ в южной части города оказалось «под огромной угрозой». Указывается, что «работающие на ВСУ ресурсы» пишут об этом «в панике» и публикуют «карты изменившейся обстановки». Кроме того, украинская сторона сообщила, что российские войска перерезали «дорогу жизни» ВСУ.

    Поясняется, что российские силы, судя по опубликованным украинской стороной картам, «заняли укрепрайон ВСУ на автобазе и дошли до края Авдеевки – Индустриального проспекта, наступая теперь в обе стороны на разделенную на две части группировку ВСУ».

    При этом утром сообщалось, что «в северной части Авдеевки идут бои в районе западных дач, автобазы, вдоль улицы Чистякова и переулка 50-летия АКХЗ», а на юге «российские войска продолжают штурмовые действия вдоль улиц Соборная, Чернышевского и в районе садового товарищества «Виноградники-2». Подчеркивается, что сейчас «многое из этого под контролем армии России».

    Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Позднее стало известно, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны российских войск. Блогер Юрий Подоляка указывал, что «именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой».

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    13 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Стало известно о беседе Путина и Карлсона «не под запись»

    Песков: После интервью Путин и Карлсон кратко пообщались не под запись

    Стало известно о беседе Путина и Карлсона «не под запись»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин кратко пообщался без камер с американским журналистом Такером Карлсоном после записи интервью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что разговор был недолгим, «на ногах», передает ТАСС.

    Оценивая эффект от интервью, Песков отметил, что оно заставило многих в Европе задуматься о том, стоит ли ЕС продолжать прежнюю неконструктивную линию поведения. Интервью, по словам Пескова, вышло резонансным.

    «В целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки мейнстрима и где пытаются задаваться самыми разными вопросами относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем», – сказал представитель Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    13 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    МВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
    МВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск руководителей киевского и харьковского следственных изоляторов.

    В розыск объявлены Александр Балдук и Евгений Бартощак, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу розыска МВД России. Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса РФ, но не отмечается, какая именно.

    В 2023 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин указывал, что в отношении Балдука и Бартощака заведены уголовные дела.

    Коментарии (9)
    13 февраля 2024, 20:42 • Новости дня
    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне

    Сырский признал провал контрнаступления и объявил переход ВСУ к обороне

    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перешли от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами России к обороне, заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF.

    В интервью, записанном за несколько дней до назначения, Сырский говорит, что ситуацию на передовой «можно оценить как сложную». Он также отметил, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны, передает ТАСС.

    Главком ВСУ считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева – и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что новое командование ВСУ начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

    Коментарии (27)
    13 февраля 2024, 10:03 • Новости дня
    Азербайджан заявил об «операции возмездия» против ВС Армении

    Азербайджан провел «операцию возмездия» в ответ на действия ВС Армении

    Азербайджан заявил об «операции возмездия» против ВС Армении
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения войск Госпогранслужбы Азербайджана провели «операцию возмездия», в результате которой уничтожили армянский боевой пост на границе между двумя странами, сообщило представительство ГПС республики.

    В ГПС Азербайджана заявили, что эти действия стали ответом на действия ВС Армении в понедельник, когда «снайперским огнем был ранен азербайджанский военный», передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что армянский боевой пост вблизи населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района был полностью уничтожен.

    Ранее в Минобороны Армении заявили, что двое военнослужащих ВС Армении погибли в результате обстрела со стороны Азербайджана во вторник утром.

    Коментарии (34)
    13 февраля 2024, 11:08 • Новости дня
    Захарова: Изымающие российские активы западные чиновники будут признаны ворами
    Захарова: Изымающие российские активы западные чиновники будут признаны ворами
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытка Запада присвоить российские активы является воровством, и ответ на это будет чрезвычайно жестким, на Западе это поняли, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что Россия квалифицировала это как воровство, а значит, в случае если российские активы будут изъяты, относиться к тем, кто это осуществил, она будет как к ворам.

    «Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам», – подчеркнула спикер российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее Совет Евросоюза утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины.

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    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

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    Армянскую разведку нацеливают на борьбу с «пророссийским влиянием»

    Армения приступила к активному формулированию специальной службы, без которой сложно представить дееспособное государство, – внешней разведки. Почему такого органа у Армении раньше не было, будет ли возможным сотрудничество российской и армянской разведок – и как на этом фоне выглядит деятельность других подобных служб стран постсоветского пространства? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

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    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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