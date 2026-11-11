Ушаков оценил переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

Ушаков: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби были содержательными

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились с продуктивными результатами, передает РИА «Новости». «Судя по всему, переговоры были, во-первых, содержательными и, во-вторых, полезными», – сообщил Ушаков журналистам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о формировании основы для дальнейшей работы по итогам переговоров в Абу-Даби.

Источник в переговорной группе рассказал о завершении трехсторонних переговоров в Абу-Даби.