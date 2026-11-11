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Ушаков оценил переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Ушаков: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби были содержательными
Трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби прошли полезно и содержательно, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились с продуктивными результатами, передает РИА «Новости». «Судя по всему, переговоры были, во-первых, содержательными и, во-вторых, полезными», – сообщил Ушаков журналистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о формировании основы для дальнейшей работы по итогам переговоров в Абу-Даби.
Источник в переговорной группе рассказал о завершении трехсторонних переговоров в Абу-Даби.