Россия пытается разморозить Арктический совет

Москва предпринимает попытки реанимировать работу Арктического совета

Tекст: Андрей Резчиков

Россия не исключает выхода из Арктического совета (АС), если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы. Как заявил на этой неделе посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов, в данный момент объединение функционирует «на самых малых оборотах» – Норвегия, будучи в организации председателем, пытается возобновить ее работу в полном формате, но не находит поддержки среди других участников.

Эту позицию МИД подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в случае если участие в какой-то организации перестает соответствовать интересам России и если Москва перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, «то, конечно, могут приниматься особые решения».

Россию также беспокоит наращивание военного присутствия НАТО в Арктическом регионе вместе с ростом задач не оборонительного, а наступательного характера. «Эти действия подкрепляются конфронтационной риторикой руководства НАТО при замороженных по инициативе западных стран встречах на уровне начальников генеральных штабов арктических государств, служивших важным механизмом укрепления доверия в военной сфере», – сказал Корчунов.

При этом Россия и, например, Канада продолжают работать по Арктике, несмотря на попытки Запада саботировать полноценную работу Арктического совета, говорил на днях российский посол в Оттаве Олег Степанов. «Одной из точек соприкосновения Канады и России остается Арктика, несмотря на саботаж западниками полноценного функционирования Арктического совета. От географии не уйдешь», – сказал посол в интервью «РИА Новости».

Дипломат считает, что в случае начала нормализации диалога между странами отправной точкой будет именно арктическая. Корчунов, напомним, впервые допустил выход России из совета в мае прошлого года. Тогда он говорил, что это произойдет в случае, если Запад будет нарушать ее права как страны – члена организации и вести себя деструктивно.

Членами Арктического совета, созданного в 1996 году, являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. С мая 2021 года по май 2023-го Россия председательствовала в совете, который часто называют «теневым правительством» Заполярья.

Россия передала Норвегии полномочия председателя в ходе 13-й сессии совета в мае прошлого года в Салехарде. Планировалось провести мероприятие на министерском уровне, но из-за спецоперации на Украине члены организации объявили Москве бойкот в марте 2022 года, и встреча в столице Ямало-Ненецкого округа проходила менее масштабно.

При этом президент России Владимир Путин считает освоение региона (военное, экономическое и демографическое) неоспоримым приоритетом ввиду значения этого региона для обороны, логистики и энергетического потенциала. В конце прошлого года эта тема обсуждалась на совещании по развитию Арктической зоны.

По словам Путина, в Арктической зоне России активно развиваются крупные инвестиционные проекты, например, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК», где собираются уникальные заводы по производству сжиженного природного газа. «Арктическая зона России – это почти треть территории нашей страны. Здесь полностью или частично располагаются девять субъектов Федерации, проживает порядка 2,5 – ну, 2,4, чуть больше – миллиона человек», – отмечал президент.

На том же совещании говорилось, что на всей территории региона создана самая большая в мире льготная экономическая зона площадью 5 млн квадратных километров. За три года здесь начата реализация 775 инвестиционных проектов с запланированным объемом инвестиций почти 2 трлн рублей.

Сейчас реализуется принятый по поручению главы государства единый план развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года. Объем грузопотока по СМП вырос с 1 млн тонн в 2012 году до 34 млн в 2022-м. При выходе на полную мощность создаваемые сегодня вдоль трассы СМП новые предприятия сформируют грузопоток более 200 млн тонн в год и должны дать значительные дополнительные доходы для бюджета. По расчету «Востокгосплана», налоговые поступления от новых проектов составят в общей сложности 21 трлн рублей до 2035 года.

Также сформирован перечень опорных территорий Арктической зоны, в него вошли 16 агломераций из 26 населенных пунктов. До июля 2024 года власти должны разработать мастер-планы этих населенных пунктов на период до 2035 года. Ранее были запущены программы «Арктический гектар», «Арктическая ипотека». В рамках проекта «Дети Арктики» в 2022-2023 годах 18 тыс. детей отдохнули на южных и дальневосточных курортах.

В конце января Путин в Санкт-Петербурге на верфи Балтийского завода дал старт строительству пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград». Корабли этого проекта являются самыми большими и мощными (60 МВт) моделями в мире. В 2025 году будет заложен еще один ледокол такого же класса под названием «Сталинград».

«Ленинград» станет пятым серийным или шестым по счету объектом в проекте 22220. Сейчас в состав флота России входит 34 дизельных и семь атомных ледоколов: головной корабль «Арктика», а также атомоходы «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач». В ходе церемонии президент подчеркивал, что

у России уникальный, самый большой ледокольный флот в мире.

«И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества с нашими партнерами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией», – говорил Путин.

Все это делается с учетом того, что другие участники Арктического совета постоянно затрагивают российские интересы в регионе. Особенно это касается США. Осенью прошлого года тяжелый американский ледокол «Хили» провел несколько недель неподалеку от российских берегов с загадочной миссией, на что указывало присутствие в тех же районах противолодочной авиации Вашингтона.

В декабре прошлого года агентство Bloomberg сообщало об успешном испытании в Арктике специалистами ВС США систем спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX. Сейчас на полярной орбите находятся более 230 спутников. Теперь Пентагон изучает отчет и должен принять решение об использовании этой системы в военных целях. В издании полагают, что технология может сыграть ключевую роль в противостоянии в северном регионе.

Кроме этого, США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, чтобы получить доступ к минералам для производства батарей для электрокаров. Там же находятся нефтегазовые месторождения.

Также в конце прошлого года США нарастили военно-дипломатическую активность в Северной Европе, поочередно заключив оборонные соглашения с Данией, Финляндией и Швецией. Это позволит Вашингтону получить доступ к примерно 35 военным объектам, авиабазам и морским портам на территории трех стран, тем самым навязывая конкуренцию России в Арктике и на Балтике.

В экспертной среде сходятся во мнении, что игнорировать интересы России в Арктическом совете – большая ошибка для всех стран макрорегиона. При этом возможный выход Москвы из этой организации сделает существование АС бессмысленным и окончательно снизит доверие между странами Арктики, что чревато новыми военными рисками.

«Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве и уважении стран – членов Арктического совета, чтобы все имели равный доступ к работе групп в рамках этой структуры. Только в этом случае для России работа в организации будет эффективной», – отмечает Ирина Стрельникова, эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

Норвегия, по мнению эксперта, предпринимает активные попытки нормализовать сотрудничество в рамках совета, но пока безуспешно. «Когда Осло принял от нас председательство в Арктическом совете, он подтвердил приверженность всем тем документам, которые были приняты еще до начала СВО. В качестве декларации страна обещала сделать все возможное для эффективности совета», – напомнила собеседница.

Однако если Россия не сможет и дальше участвовать в работе этой организации наравне со всеми, то «для нас объединение потеряет значение». В пользу России играет расширение пула ее новых зарубежных партнеров, неарктических стран, с которыми Москве удается выстраивать конструктивные отношения.

При этом Россия не только нашла возможности использовать технологии дружественных государств для разработки нефтегазовых месторождений, но и начала развивать свои собственные разработки в этой сфере. Например, при строительстве проекта «Арктик СПГ 2» используются отечественные технологии.

«Заявление Корчунова – это предупреждение о том, что у России есть альтернативные партнеры для взаимодействия. Мы развиваем сотрудничество с другими странами, в первую очередь в формате БРИКС. Сейчас особенно активно идет налаживание отношений с новыми членами организации, например, с Объединенными Арабскими Эмиратами», – пояснила спикер.

По словам Стрельниковой, выход России из Арктического совета негативно отразится на управлении регионом. Она уверена, что заменить Арктический совет невозможно, но «чем больше Россия находит себе новых альтернативных партнеров, тем выше вероятность того, что разум восторжествует».

«Все проблемы Арктики являются общими.

Их невозможно решать изолированно от России, у которой более 50% побережья всего Северного Ледовитого океана. Норвегия это понимает, потому что отличается достаточно конструктивной позицией. Во всяком случае она прослеживалась в начале ее председательства, поэтому ею предпринимаются попытки реанимировать работу в группах», – отмечает эксперт.

«Вопрос дальнейшего участия России в Арктическом совете будет решаться в рамках российско-американских отношений. Европейцам будет отведена здесь роль «третьего лишнего». Только у России есть возможности для активного изучения и использования Арктики, прежде всего это касается атомных ледоколов. И у американцев тоже есть средства и технологии, чтобы делать это самим. У европейцев здесь нет никаких шансов», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

По прогнозу политолога, Россия не торопится выйти из Арктического совета. «Это исключительно дипломатическая, а не военная организация. Поэтому заявление МИД РФ – это сигнал, показывающий, что для нас этот совет не имеет фундаментальной ценности. Но я не думаю, что мы решим выйти из него», – говорит международник.

С тем, что совет не должен превращаться в чисто военную организацию, согласен Виктор Боярский, директор музея Арктики и Антарктики, полярник, кандидат физико-математических наук. По его словам, Арктика должна оставаться территорией диалога, а не конфронтации, но сотрудничество в рамках совета фактически прекратилось после начала активной фазы конфликта вокруг Украины, «сейчас оно сохраняется на уровне частных организаций, а на государственном уровне все заморожено».

«Это очень полезная организация, которая решала серьезные вопросы, связанные с международными спасательными операциями. В Арктике можно преуспевать только совместными усилиями. А если начинать тянуть на себя одеяло, то ничего хорошего из этого не выйдет, все только проиграют. Рука об руку, невзирая на противоречия, можно работать по всем проектам, что обеспечивает успех и, главное, безопасность», – считает Боярский.

По его словам, российский статус арктической державы никто не собирается оспаривать. «У нас самая протяженная граница в регионе – 22 600 километров. Наш единственный в мире атомный ледокольный флот может решать любые практические задачи в арктическом бассейне. Но это лучше делать в содружестве с другими странами. Все они, кроме нас, члены НАТО, но раньше нам и им это не мешало, даже проводились совместные учения. Поэтому мы рассчитываем на их здравомыслие», – резюмировал собеседник.