В Кремле сообщили о возможности принять «особые решения» по Арктическому совету

Шойгу удивил Китай обращением «уважаемый товарищ» в разговоре с Дун Цзюнем

Шойгу удивил Китай использованием в обращении к министру Дун Цзюню слов «уважаемый товарищ»

Tекст: Антон Антонов

Сообщается, что «Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой «уважаемый товарищ», а затем поприветствовал его на китайском языке», передает РИА «Новости» со ссылкой на 163.com.

В Пекине были сильно удивлены фразой Шойгу, поскольку знали, что она используется в России не так широко, как в Советском Союзе, пишет «Комсомольская правда».

Также 163.com отмечает, что Шойгу производит впечатление немногословного человека, но оказался хорошим дипломатом. Шойгу указал, что Дун Цзюнь учился в Военной академии Генштаба в Москве, и этот опыт поможет расширению сотрудничества между Россией и Китаем. Отмечается, что «Шойгу с энтузиазмом отнесся к назначению Дуна на пост министра обороны Китая», а «напоминание об учебе в России позволило сократить дистанцию между двумя сторонами во время общения».

Напомним, Шойгу заявил о лучшем периоде отношений между Россией и Китаем за всю историю. Министр обороны Китая отметил поддержку России по тайваньскому вопросу.