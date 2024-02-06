До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
В Кремле сообщили о возможности принять «особые решения» по Арктическому совету
Представитель Кремля Песков заявил, что Москва может принять «особые решения» по Арктическому совету
Россия продолжает работу в Арктическом совете, однако в случае, если участие в нем перестанет отвечать интересам страны, могут быть приняты «особые решения», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в случае если участие в какой-то организации перестает соответствовать интересам России, если Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, то, конечно, могут приниматься особые решения, передает ТАСС.
В МИД России тем временем допустили выход страны из Арктического совета.