Газпром сообщил о новой атаке на инфраструктуру «Турецкого потока»
Компрессорная станция «Русская», обеспечивающая экспорт поставок по газопроводу «Турецкий поток», подверглась атаке в ночь на пятницу, сообщили в Газпроме.
Атака началась в 00.40 мск, она длилась до 1.00 мск в пятницу, сообщила компания в своем Telegram-канале.
Отмечается, что станцию атаковали три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
«Совместными действиями сил Министерства обороны и мобильных оперативных групп атака отражена, поражения объекта ПАО «Газпром» не допущено», – заключили в компании.
В марте Газпром также сообщал об атаке на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае.
Также нападению подвергалась компрессорная станция «Береговая».