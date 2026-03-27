На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.
Марочко сообщил о начале боев за Амбарное в Харьковской области
Марочко рассказал, что военные России расширили зону контроля у Мелового и начали бои за населенный пункт Амбарное в Харьковской области, передает ТАСС.
По его словам, российские силы продолжают развивать наступление в регионе.
«Так, в результате активных действий ВС РФ удалось расширить зону контроля юго-западнее населенного пункта Меловое и вплотную подойти к населенному пункту Амбарное. На данный момент ведутся мероприятия по освобождению данного населенного пункта», – заявил Марочко.
Эксперт отметил, что штурм Амбарного осложняется расположением украинских позиций на стратегических высотах, что дает Вооруженным силам Украины тактическое преимущество в текущих боях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения армии России постепенно вытесняют силы ВСУ из расположенного на стратегической высоте Амбарного в Харьковской области.
В районе Мелового в Харьковской области подразделения российской армии ведут наступление на трех направлениях и расширяют зону контроля.
Российские военнослужащие у Мелового расширили плацдарм, продвинувшись примерно на шесть километров вглубь обороны противника.