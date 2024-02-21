Захарова: Украина торгует вещами и документами погибших российских военных

Tекст: Дарья Григоренко

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что глубина морального падения украинских неонацистов такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы – паспорта и военные билеты, передает ТАСС.

По ее словам, представители киевского режима и украинские неонацисты используют боевые действия ради собственного обогащения, занимаются контрабандой оружия, грабят музеи и православные святыни, чтобы затем распродать национальные культурные ценности за рубежом.

Дипломат подчеркнула, что сейчас достоверно известно о том, что один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал с Украины и реализовывал через соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским бойцам, пишет RT.

Захарова пояснила, что правоохранительные органы РФ дадут должную правовую оценку подобным действиям бандеровцев и их сообщников, и такое «вопиющие святотатство и циничное глумление» над памятью российских военных, которые сражаются с современными нацистами, не останутся без ответа.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что город Херсон, временно оккупированный украинскими войсками, стал местом для мародерства и грабежа, а назначенная Киевом администрация даже не находится в городе.

В декабре в ДНР двух чиновников заподозрили в мародерстве на 518 млн рублей.