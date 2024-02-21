Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.3 комментария
Захарова: Украина торгует вещами и документами погибших российских военных
Украинские неонацисты не гнушаются приторговывать вещами и документами погибших российских военных, Россия не оставит это без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что глубина морального падения украинских неонацистов такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы – паспорта и военные билеты, передает ТАСС.
По ее словам, представители киевского режима и украинские неонацисты используют боевые действия ради собственного обогащения, занимаются контрабандой оружия, грабят музеи и православные святыни, чтобы затем распродать национальные культурные ценности за рубежом.
Дипломат подчеркнула, что сейчас достоверно известно о том, что один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал с Украины и реализовывал через соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским бойцам, пишет RT.
Захарова пояснила, что правоохранительные органы РФ дадут должную правовую оценку подобным действиям бандеровцев и их сообщников, и такое «вопиющие святотатство и циничное глумление» над памятью российских военных, которые сражаются с современными нацистами, не останутся без ответа.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что город Херсон, временно оккупированный украинскими войсками, стал местом для мародерства и грабежа, а назначенная Киевом администрация даже не находится в городе.
В декабре в ДНР двух чиновников заподозрили в мародерстве на 518 млн рублей.