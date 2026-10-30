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Венгерская MOL восстановила работу НПЗ под Будапештом после прошлогоднего пожара
Нефтеперерабатывающий завод в венгерском городе Сазхаломбатта под Будапештом полностью восстановил работу после пожара год назад, сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL.
«MOL успешно возобновила работу установки первичной перегонки нефти AV3 на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе, которая получила серьезные повреждения в результате пожара 20 октября 2025 года», – говорится в заявлении компании, которое приводит РИА «Новости».
Восстановительные работы продолжались почти год и обошлись в 56 млн долларов. После ремонта производительность установки осталась прежней.
В октябре 2025 года на НПЗ вспыхнул пожар на установке AV3. Внутреннее расследование установило, что причиной стала техническая неисправность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Венгрии оштрафовали нефтегазовую компанию MOL на 100 тыс. евро из-за нарушений техники безопасности, повлекших взрыв на заводе в Тисауйвароше.
В мае на предприятии MOL в Тисауйвароше при взрыве погиб один человек.
В 2025 году компания сообщила об открытии новой нефтяной скважины у венгерской деревни Галгахевиза.