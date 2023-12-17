Сальдо: Город Херсон стал местом для мародерства и грабежа, администрации там нет

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, люди в Херсоне живут очень плохо, город сейчас – место для мародерства и грабежа для ВСУ, мародеров и мошенников, которые приезжают для того, чтобы зайти в дома, передает РИА «Новости».

Сальдо сообщил также, что сейчас в Херсоне проживают около 70 тыс. жителей, тогда как раньше население составляло 340 тыс. человек.

Он отметил, что гауляйтеры, якобы как назначенные главы администраций, лишь приезжают в Херсон и уезжают, ничего не делая для управления городским хозяйством.

«То есть, можно сказать, что это «серая» зона. А в «серой» зоне всегда плохо живется», – подчеркнул Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение.