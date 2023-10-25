Губернатор Сальдо: В Херсоне ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Херсоне ситуация постапокалипсиса, в городе осталось не более 40 тыс. жителей, территория пришла в запустение, заросла сорняками и завалена мусором, дома ветшают, передает РИА «Новости». Сальдо добавил, что большая часть лечебных учреждений закрыта, врачей, какие оставались, режим заставил перейти работать в призывные комиссии.

По его словам, большинство людей в Херсоне живут в страхе перед боевиками и репрессивными органами киевского режима.

Ранее Сальдо заявил, что заявление киевского режима о принудительном вывозе детей из оккупированной территории Херсонской области – отвлекающий маневр.