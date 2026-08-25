Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.12 комментариев
Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на Горловку
Мэр Приходько: Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на Горловку
В результате удара украинских военных по Горловке погибла мирная жительница, сообщил мэр Иван Приходько.
По словам градоначальника, инцидент произошел в Центрально-Городском районе, передает РИА «Новости».
«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», – написал чиновник в соцсетях.
Ранее во вторник Приходько сообщил о пяти пострадавших при ударе ВСУ по Горловке.
В начале августа бригада врачей скорой помощи попала под удар украинского беспилотника в Горловке.
В середине июля один мирный житель погиб в результате атаки дрона на гражданский объект.
В июне местная жительница скончалась из-за детонации вражеского суббоеприпаса.