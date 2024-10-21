Подполье сообщило о ликвидации офицеров ВСУ и наемников ударами в Кривом Роге

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Кривом Роге в течение последних дней были нанесены удары по местам дислокации офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и высокопоставленных западных наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Сергея Лебедева, координатора николаевского пророссийского сопротивления.

Согласно его словам, поздно вечером в субботу была поражена гостиница «Дружба», где находились представители стран НАТО и некоторые украинские офицеры. Лебедев уточнил, что все проживающие в гостинице имели звание не ниже майора.

По словам Лебедева, еще один удар был нанесен 20 октября ближе к 23.00 по гостинице «Центральная». В ней также проживали украинские офицеры и их западные коллеги, среди которых находились военные, уцелевшие после предыдущей атаки. Он отметил, что на месте инцидента активно работали сотрудники скорой помощи и службы по чрезвычайным ситуациям (МЧС), которые собирали останки.

Лебедев утверждает, что в результате обоих ударов были ликвидированы военные ВСУ и наемники. Информаторы сообщили о том, что на месте событий по-прежнему велась активная работа служб экстренного реагирования, что свидетельствует о тяжелых потерях среди проживавших в пораженных гостиницах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кривом Роге уничтожили автобус, который волонтер использовал для перевозки людей в ВСУ, в Одессе прозвучали взрывы, повредившие электрическую подстанцию в окрестностях города, а в Николаеве произошли удары по производству беспилотников, о чем сообщило подполье.