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    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Грузии предстоят самые важные выборы

    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    5 комментариев
    10 октября 2024, 17:39 • Новости дня

    Подполье сообщило об ударах по производству БПЛА в Николаеве

    В Николаеве уничтожено производство БПЛА с иностранными специалистами в результате ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаеве нанесена серия ударов по цеху производства водных беспилотников и БПЛА самолетного типа, где работали иностранные специалисты, что привело к мобилизации военных и СБУ, а также многочисленным прибывающим каретам скорой помощи.

    Как передает РИА «Новости», координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что первый взрыв произошел около 11.45 в районе завода ЧСЗ и был слышен даже в отдаленных районах города. «Прилет был по цеху, где производились БПЛА самолетного типа, а также собирались водные беспилотники», - сообщил Лебедев.

    После взрыва к заводу направилось множество военных машин и сотрудников СБУ, улица Индустриальная была перекрыта блокпостами. По словам Лебедева, среди пострадавших были иностранные специалисты, участвовавшие в производстве и испытаниях беспилотников. Второй удар был нанесен в 12.05, после чего в сторону завода отправилось множество карет скорой помощи.

    Лебедев предоставил фотографии, на которых запечатлен большой столб темного дыма, возвышающийся над местом происшествия.

    10 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма

    Corriere della Sera: Киев готов прекратить огонь вдоль линии фронта без признания потери территорий

    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выразила готовность прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания изменений границ, рассчитывая на гарантии безопасности от США и скорое вступление в ЕС, сообщила газета Corriere della Sera.

    Издание пишет, что Киев рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрый прием в ЕС. В рамках европейского турне, включающего Париж, Рим и Берлин, Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой европейских партнеров, передает ТАСС.

    Газета пишет, что активность Зеленского свидетельствует о его стремлении искать выходы из конфликта, которые не поставят Украину «на колени».

    Как отмечается в публикации, ВСУ«попали в ловушку» в Курской области и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы превосходят украинские, поэтому Зеленский должен убедить европейские страны в своем политическом плане.

    «Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», – пишет издание

    Гарантии безопасности со стороны США будут подобны тем, которые уже существуют для Японии, Южной Кореи и Филиппин.

    Ранее Владимир Зеленский собрался поехать в Лондон для встреч с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, а также посетит Париж и Берлин для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен.

    Коментарии (51)
    10 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла 1955 человек ранеными и убитыми по всем направлениям действий российских группировок, сообщило Минобороны.

    Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны у Малых Проходов и Липцов в Харьковской области, там ВСУ потеряли до 55 человек, гаубицу Д-30, уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 4-й танковой, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны у Щурово, Торского (ДНР), Изюмского и Купянска (Харьковская область).

    Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков 14-й и 63-й механизированных бригад. В зоне ее действия ВСУ потеряли свыше 430 человек, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила формирования 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Северска, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР, отражены четыре контратаки 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 765 человек, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и три американских орудия М119.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 24-й, 59-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й и 120-й бригад теробороны у Воздвиженки, Александро-Калиново, Валентиновки, Сухой Балки, Калиново и Селидово в ДНР. Также отражены девять контратак штурмовиков 42-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 490 человек, американский БТР М-113, орудие Д-20, пушку «Гиацинт» и гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны у Малиновки, Копани (Запорожская область) и Доброволья (ДНР), отразила две контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли до 120 человек, французскую САУ Caesar и две САУ «Гвоздика».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны у Садового и Токаревки в Херсонской области. Украинская сторона в зоне ее действия потеряла до 95 человек, гаубицу М-777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

    Коментарии (9)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    10 октября 2024, 04:58 • Новости дня
    Стивен Сигал показал пленных боевиков «Азова» в Еленовке
    Стивен Сигал показал пленных боевиков «Азова» в Еленовке
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы кадры встречи актера и режиссера Стивена Сигала, который в 2022 году посетил ДНР для съемки документального фильма, с пленными боевиками из украинского националистического батальона «Азов» (запрещен в России).

    Видео опубликовали «Вести.Ру». В четверг на канале «Россия 1» выходит документальный фильм Сигала «Во имя справедливости».

    Сигал посещал ДНР и Еленовку для съемок документального фильма в 2022 году, передает РБК.

    Боевики узнали кинозвезду и рассказали ему об условиях своего содержания. Один из них сказал: «К нам относятся хорошо, достаточно хорошо. Не на что жаловаться». Он подтвердил, что «условия приемлемы». Сигал спросил его, хочет ли заключенный вернуться домой; тот ответил, что мечтает об этом.

    Напомним, Сигал был назначен спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям России и США. Летом 2022 года в результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке было убито около 20 боевиков «Азова» (запрещен в России и признан террористической организацией). Тогда Сигал посетил СИЗО в Еленовке.

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    10 октября 2024, 14:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили «морской экспресс» НАТО в Одесской области
    ВС России уничтожили «морской экспресс» НАТО в Одесской области
    @ vesselfinder

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Российская армия нанесла ночной удар по порту в Одесской области, уничтожив так называемый морской экспресс НАТО, передает «Российская газета» со ссылкой на данные информационного ресурса «Военная хроника».

    Это судно перевозило зенитно-ракетные вооружения и снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинской армии.

    Согласно информации издания, ракеты комплекса «Искандер-М» поразили груз, важный для ВСУ, вызвав мощную вторичную детонацию.

    Кроме того, в результате удара были уничтожены не только выгруженные на причал вооружения, но и сам контейнеровоз, а также два катера морской охраны пограничной службы Украины.

    Отметим, что российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер.

    Эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД значимость ударов по портовой инфраструктуре Одесской области.

    Коментарии (11)
    10 октября 2024, 09:54 • Новости дня
    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО

    Победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО и вернулся невредимым

    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Танк Т-72Б3М, победивший в танковом биатлоне, в зоне СВО выдержал 19 попаданий и вернулся из боя без потерь благодаря своей прочности и умелым действиям экипажа, сообщил механик-водитель танка с позывным «Зубр».

    Водитель танка с позывным «Зубр» рассказал, что машина выдержала удары из противотанковых управляемых ракет. Оказались повреждены три гусеничных катка, место механика-водителя, а также была пробита башня. Однако экипаж успешно восстановил триплекс во время боя, передает РИА «Новости».

    В одном бою дрон-камикадзе прожег башню насквозь, но благодаря сработавшему баллону пожаротушения был предотвращен взрыв боекомплекта. Это спасло как экипаж, так и саму машину от уничтожения.

    «Зубр» подчеркнул, что противник неоднократно пытался уничтожить танк, но он остался на ходу, несмотря на 19 прямых попаданий, и выполнил боевую задачу, благодаря чему экипажу удалось вернуться из боя целым и невредимым.

    В Минобороны ранее рассказали, как экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою.

    Напомним, российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате последних укреплений ВСУ в Угледаре.

    Коментарии (9)
    10 октября 2024, 08:31 • Новости дня
    Военнослужащий заявил об уничтожении 80% желающих сдаться солдат ВСУ

    Военные ВСУ убили 80% своих солдат, пытавшихся сдаться в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, открывая прицельный огонь и используя дроны для атаки, что позволяет довести в тыл лишь 5–10% таких солдат.

    Военнослужащий одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман сообщил, что вооруженные силы Украины уничтожают более 80% своих солдат, пытающихся сдаться в плен, передает ТАСС. Он отметил, что лишь небольшая часть, около 5–10% от всех желающих сдаться, достигает тыла.

    Штурман также рассказал, что как только ВСУ фиксируют попытку сдачи с помощью беспилотников, они открывают прицельный огонь по своим солдатам. В таких ситуациях активно применяются различные виды вооружений, а также дроны для массовой атаки.

    Ранее пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования. Отмечалось, что украинский заградотряд расстрелял отступающих солдат ВСУ. Также сообщалось, что заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой.

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    10 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи

    Глава Суджанского района Богачев: ВСУ удерживают гражданских в школе-интернате в Судже

    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ удерживают гражданских в здании школы-интерната в Судже Курской области, что подтверждается видеоматериалами, снятыми самими военными, сообщил глава Суджанского района Александр Богачев.

    По его словам, ВСУ свезли людей в интернат и удерживают там в заложниках, передает ТАСС.

    Богачев отметил, что информация подтверждена видеоматериалами, которые снимали сами украинские военные.

    «У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», – заявил глава района.

    Он добавил, что не располагает сведениями о других подобных учреждениях.

    Ранее житель города Суджи Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан.

    Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

    В МИД России сообщили, что более 300 мирных жителей пострадали и около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ.

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    10 октября 2024, 12:00 • Новости дня
    Политолог назвал цели турне Зеленского с «планом победы» по Европе

    Политолог Скачко: Зеленский катается с «планом победы» по Европе ради денег

    Политолог назвал цели турне Зеленского с «планом победы» по Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Своим турне по Европе Зеленский хочет развить бурную активность. Он, как и прежде, будет выставлять европейским лидерам неисполнимые требования, а получит, скорее всего, лишь деньги, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Зеленский отправляется в турне с «планом победы».

    «Владимир Высоцкий пел: «Ты их в дверь – они в окно». Эта строчка из песни очень ярко характеризует то, что сейчас происходит с Владимиром Зеленским. Джо Байден отказался ехать на встречу в формате «Рамштайн», где должна была состояться их беседа. Кроме того, США дали Киеву сигнал, что считают бессмысленным свое участие во втором «саммите мира». На этом фоне Зеленский принимает решение «лезть в окно», – отметил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    По мнению собеседника, таким турне по Европе Зеленский хочет развить бурную активность, а также повлиять на страны ЕС с тем, чтобы те одобрили кредит Киеву на 35 млрд евро за счет доходов от заблокированных активов России. «Это соответствует интересам Соединенных Штатов, которые хотят переложить бремя финансирования Украины на Европу», – уточнил он.

    На этом фоне спикер напомнил о принципе Зеленского «просить больше, а там – что дадут». Поэтому, как прогнозирует политолог, какие-то средства «королева попрошаек» – так Зеленского называют в некоторых американских СМИ – все же получит. Но на вступление Украины в НАТО тому рассчитывать не следует, добавил Скачко. Таким образом, один из пунктов «плана победы» Зеленского заранее неосуществим.

    «В Германии, Италии и Франции ему могут повторить все те же обещания, которые уже были даны: о членстве в альянсе, о помощи от «коварной» России. Его также могут склонять к переговорам с Москвой. Одно другому для европейских политиков не помеха: они одной рукой принуждают сесть за стол, а другой стремятся с помощью Украины нанести российской стороне максимальный вред с тем, чтобы на переговорах диктовать свои условия», – пояснил обозреватель.

    «Однако позиция Москвы состоит в том, что никакие переговоры после украинской авантюры в Курской области невозможны. Поэтому СВО будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута главная задача – убрать все причины возникновения угроз безопасности России», – заключил Скачко.  

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский после отмены встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн») посетит Францию, Британию, Германию и Италию. Встреча с Макроном состоится в четверг, 10 октября. Елисейский дворец сообщает, что это даст возможность президенту Франции подтвердить решимость Парижа в поддержке Украины. В Лондоне Зеленский встретится с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте.

    Затем в пятницу, 11 октября, Зеленский отправится в Берлин. Там у него запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Bild.

    Зеленский заявил, что «планом победы» после США Киев рассчитывает поделиться «со всеми, кто может помочь достичь его целей». «Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена. Мы рассчитываем на мощные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу», – сказал он.

    Напомним, 12 октября Зеленский в Рамштайне должен был встретиться с Байденом, Шольцем, Макроном и Стармером. Однако встреча не состоится, поскольку американский президент отменил визит из-за надвигающегося на США урагана «Милтон». По мнению американиста Малека Дудакова, Байден не поехал на встречу по Украине в Германию из-за внутренних и личных проблем.

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    10 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Полковник СБУ: Украина не может просчитать направление будущего главного удара России

    Полковник СБУ Стариков заявил о трудностях ВСУ на пяти направлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия столкнулась с проблемами сразу на пяти направлениях, это может привести к прорыву фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    «Мы проигрываем РФ в плановом порядке, время – ценный ресурс. И проблемы будут накапливаться в геометрической прогрессии. Сначала [у ВСУ] был кризис на одном направлении, через месяц – на двух, а сейчас – на пяти направлениях», – сказал Стариков в интервью, передает ТАСС.

    Он добавил, что неясно направление главного удара, он может последовать с Южного, Купянского, Угледарского и Кураховского направлений. Также есть трудности и на Запорожском направлении.

    Российские военные пытаются найти возможность прорыва фронта и взятия ВСУ в окружение, добавил отставной полковник.

    Напомним, ВС России начали формирование огневого мешка для ВСУ в Северске, в нем могут оказаться порядка 3 тыс. украинских военнослужащих.

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    9 октября 2024, 22:17 • Новости дня
    Пентагон подтвердил отказ отменить ограничения на удары ВСУ по России

    Пентагон оставил в силе ограничения на удары ВСУ американскими ракетами вглубь территории России

    Tекст: Антон Антонов

    США сохраняют в силе ограничения на использование вооруженными силами Украины дальнобойных американских ракет для ударов вглубь территории России, заявила представительница Пентагона высокого ранга.

    «Мы не поменяли свою позицию в этом», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Представительница Пентагона сказала, что изменение политики США в отношении применения западных ракет ВСУ может привести к угрозе эскалации украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский уже не раз обращался с призывом к западным союзникам разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории, утверждая, что без дальнобойного оружия Киев не сможет добиться поставленных целей.

    Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что согласие администрации США по ударам вглубь России может привести к ядерному конфликту. Антонов подчеркнул, что использование ракет для ударов вглубь России может задеть силы ядерного сдерживания, что сделает катастрофу неминуемой.

    В октябре СМИ сообщали, что президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

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    10 октября 2024, 10:37 • Новости дня
    Упрощен порядок получения справки об участии в СВО

    Мишустин упростил порядок получения справки об участии в СВО

    Упрощен порядок получения справки об участии в СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 ноября 2024 года справку об участии в спецоперации можно будет получить через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    На сайте кабмина указано, что до сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами, что затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.   

    Подписанное постановление устанавливает такие единые образцы справки для участника СВО и его родственников. С помощью такой справки они смогут получать различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями.

    Разные регионы предоставляют бойцам и их родственникам различные меры поддержки. Так, в Москве участники СВО имеют право на налоговые льготы, бесплатную юридическую помощь, консультации по профориентации и другие услуги.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.

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    10 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Столтенберг рассказал, как можно было избежать конфликта на Украине

    Столтенберг заявил, что помощь Запада Украине после 2014 года могла предотвратить конфликт

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Запад предоставил Киеву вооружение после 2014 года, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщила газета Politico.

    По его словам, если бы Украине было поставлено хотя бы часть оружия, которое стало доступно после 2022 года, это могло бы изменить ход событий, передает «Газета.Ru».

    Столтенберг также считает, что Запад может сделать гораздо больше для поддержки вооруженных сил Украины.

    Ранее Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет до тех пор, пока Киев не станет членом НАТО. Между тем гражданин Франции Патрик Пазен подал в суд на Столтенберга за участие в развязывании конфликта на Украине.

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    10 октября 2024, 09:31 • Новости дня
    Российский дрон-камикадзе «Трибунал» испытали в зоне спецоперации

    Россия испытала в зоне спецоперации дрон-камикадзе «Трибунал» с дальностью полета свыше 10 км

    Новый дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, испытали в зоне СВО, он получил положительные отзывы благодаря хорошей устойчивости в полете.

    Дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, прошел испытания в зоне проведения специальной военной операции. По данным ТАСС, дрон был успешно применен на фронте и получил положительные отзывы за свою устойчивость в полете. В сентябре на передовую было отправлено около 500 таких устройств, и в дальнейшем планируется ежемесячная поставка по 500 дронов.

    Представитель компании-разработчика Николай Жернов отметил, что организация «Кулибин-клуб» «Народного фронта» активно содействует взаимодействию с другими изобретателями и партнерами, что позволяет обмениваться передовыми наработками и техническими решениями.

    Подчеркивается, что «Трибунал» получил свое название по предложению от военных, что подчеркивает тесное сотрудничество с вооруженными силами.

    Основные технические характеристики дрона включают дальность полета более 10 км и возможность переноски груза массой до 3 кг. Это делает его эффективным инструментом для выполнения различных боевых задач в условиях специальной военной операции.

    Напомним, 12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны запатентовал беспилотник-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к радиоэлектронной борьбе, для ударов по опорным пунктам противника.

    Кроме того, барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности.

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    10 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    ВС России поразили две пусковые установки Patriot в зоне спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО, сообщило Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили две установки ЗРК Patriot, кабину боевого управления AN/MSQ-104, американскую многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и 205 дронов самолетного типа, включая 96 вне зоны проведения СВО.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 335 дронов, 582 ЗРК, 18 560 танков и других бронемашин, 1469 машин РСЗО, 15 908 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В среду Минобороны сообщало, что комплекс «Искандер-М» уничтожил установку ЗРК Patriot в Днепропетровской области.

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    10 октября 2024, 09:19 • Новости дня
    ВСУ повредили 70 вышек связи в Белгородской области

    ВСУ с начала нанесения ударов по Белгородской области повредили 70 вышек сотовой связи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины с начала нанесения ударов по Белгородской области повредили 70 вышек сотовой связи, девять из которых уже восстановлены. В приграничных районах проверили состояние проводной связи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков отметил, что девять вышек удалось восстановить за последние две недели, передает ТАСС.

    Специалисты также провели проверку состояния проводной связи в приграничных районах области. Гладков подчеркнул, что в 24 населенных пунктах зафиксированы повреждения проводов. Он заверил, что власти приложат усилия для быстрого восстановления, поскольку проводная связь крайне необходима жителям.

    По словам губернатора, проводная связь в последние несколько лет практически не использовалась, поскольку основное население пользуется сотовой связью. Однако в условиях повреждений сотовой инфраструктуры она вновь приобретает важное значение.

    Накануне при украинском обстреле Шебекинского городского округа в Белгородской области пострадали три человека. Женщина из Шебекино получила осколочные ранения и была доставлена в больницу Белгорода для оказания необходимой помощи.

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