Брошенная сбежавшим солдатом ВСУ собака дождалась российских военных

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во время выполнения боевых задач в Днепропетровской области произошел эпизод, когда украинский военный покинул свои позиции, оставив пулемет и собаку. Животное осталось ждать и после перехода точки под контроль ВС России присоединилось к российским военным, пояснил собеседник РИА «Новости».

«Пулемет работал, а потом пулеметчик ушел, когда мы его начали вкруговую брать. Он убежал, осталась одна собака, с которой он сидел вместе. И когда мы уже заняли его точку полностью, она с нами прижилась. Дальше на задаче собака была с нами», – сказал военный.

Отмечается, что вместе с животным солдат ВСУ бросил свой пулемет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре часть военнослужащих ВСУ сбежала с позиций в Веселом Поле в ДНР. В марте военнослужащие 119-й бригады территориальной обороны ВСУ покинули позиции у села Новодмитровка Сумской области.