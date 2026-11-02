Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.0 комментариев
Россия и Мозамбик запланировали запуск прямого морского сообщения
Россия и Мозамбик ведут работу по запуску прямой линии морских грузоперевозок, сообщил министр транспорта и логистики африканской страны Жуан Жорже Матломбе.
«Это не просто возможно, у нас работа уже идет», – сказал министр в рамках саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости».
По его словам, сейчас стороны обсуждают проект соответствующего меморандума, подписание которого ожидается в 2027 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр транспорта и логистики Мозамбика Жуан Жорже Матломбе сообщил о рассмотрении возможности открытия прямых рейсов между двумя странами.
В пятницу участники третьего саммита и экономического форума Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений.
Вице-премьер Андрей Никитин рассказал о работе над новыми логистическими маршрутами со странами Африки.