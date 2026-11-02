Россия и Мозамбик запланировали запуск прямого морского сообщения

Tекст: Мария Иванова

«Это не просто возможно, у нас работа уже идет», – сказал министр в рамках саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости».

По его словам, сейчас стороны обсуждают проект соответствующего меморандума, подписание которого ожидается в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр транспорта и логистики Мозамбика Жуан Жорже Матломбе сообщил о рассмотрении возможности открытия прямых рейсов между двумя странами.

В пятницу участники третьего саммита и экономического форума Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений.

Вице-премьер Андрей Никитин рассказал о работе над новыми логистическими маршрутами со странами Африки.